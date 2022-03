Fernando Tauber destacó el modelo de la UNLP: “Hubo un solo candidato porque hay un solo proyecto con consenso”

A pocos meses de dejar la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber dialogó con Todo Provincial RADIO y destacó el proyecto político que sobrepasa su propia gestión al frente de la casa de altos estudios. El arquitecto y Doctor en Comunicación habló de la meritocracia, la función social de la universidad, las oportunidades de la virtualidad y las perspectivas a futuro.

“La facultades están rebosantes de estudiantes, docentes y nodocentes. La virtualidad nos permitió zafar de los dos años de pandemia porque si no nos hubiéramos quedados totalmente desconectados sin clases y sin investigación. Aprendimos mucho de todo eso”, destacó Tauber sobre el retorno de la presencialidad luego de dos años de actividad virtual.

De todos modos, el presidente de la UNLP señaló que la universidad avanza hacia un proceso donde “la presencialidad se articulará de forma menos dramática con la virtualidad”, y contó que para más allá del retorno de las clases presenciales sigue en pie la obra para instalar cámaras en las mil aulas de las 17 facultades que integran la casa de altos estudios.

“Actualmente todas las cátedras funcionan en forma presencial con una comisión virtual disponible para quienes todavía no pueden retornar a la presencialidad con argumentos entendibles”, señaló Fernando Tauber y subrayó: “La gran mayoría de los estudiantes ha optado por la vida universitaria y compartir en comunidad este período tan fascinante de la formación de grado”.

Sobrevolando el concepto de meritocracia instalado en el debate publico durante los últimos años, el presidente de la UNLP expresó: “Los conocimientos específicos de cada profesión además nos formamos como ciudadanos, nuestros valores, entendemos que hay otro diferente, que hay desigualdad en la sociedad, somos privilegiados y eso genera responsabilidad con quienes no tienen esos privilegios“.

Y profundizó: “Eso no nos lleva al renuncio del progreso individual pero entendiendo que el progreso individual del progreso colectivo. Es difícil vivir bien en una sociedad que vive mal y eso la vida universitaria lo transmite”.

Por otra parte, Tauber se refirió a los proyectos con fuerte impacto social que viene desarrollando la Universidad de La Plata durante los últimos años. “Tenemos fábricas de alimentos, viviendas, vacunas y baterías de litio. La idea de que la universidad también sea productiva, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad donde los estudiantes también podrán formarse en el ámbito productivo”, destacó.

Y consideró: “La agenda científica y académica debe converger con la agenda de la sociedad. Si hay gente que tiene hambre está bien hacer investigaciones sobre la mejora en la alimentación pero también debemos hacernos cargo de que podemos darle de comer a esa gente y hacerlo desde el conocimiento con alimentos deshidratados de altísimo valor proteico, alta durabilidad, con antiparasitarios y a un bajísimo costo. Una ración producida por la universidad cuesta 60 pesos mientras que una ración que compra el Estado en una licitación cuesta 300 pesos”.

El futuro de Fernando Tauber en la UNLP

Consultado sobre la posibilidad de regresar a la presidencia de la Universidad de La Plata luego del mandato de Martín López Armengol que está por iniciar , Tauber aseguró: “Si estoy en buenas condiciones y me quieren votar yo me voy a embalsamar dentro de la universidad. Si no es de presidente será de laburante en el lugar que me toque. La universidad se incorporó en nuestra forma de vida, mientras nuestra presencia porte y sume estará dentro de la universidad”.

De todos modos aclaro que ahora, “todo el equipo acompañará la gestión de Martín, su capacidad está demostrada pero el tamaño de la universidad hace que la condición del presidente esté acompañada de un proyecto y equipos profesionalizados en los suyo”.

“No es casual que haya habido un solo candidato, fue porque hay un solo proyecto que logró consenso del conjunto de la comunidad universitaria. Todo el mundo aporta para mejorar la universidad y los años nos han vuelto un equipo con mucha sustancia de capacidad que permiten darle consistencia al proyecto de universidad pública de la UNLP”, concluyó.