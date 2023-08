Femicido en Tandil: fue a la comisaría y confesó que había asesinado a su pareja

Una niña de 11 años que disfrutaba de las atracciones del parque Aerópolis de Mar del Plata quedó colgada boca abajo de uno de los juegos y motivó un rescate. Su padre dijo que el arnés falló pero la administración del parque asegura que no hubo ninguna anormalidad.

El padre de la nena, que estaba con ella durante el juego, relató cómo ocurrió el hecho: "Empezamos a realizar los circuitos en el parque, uno va atado con un arnés todo el tiempo. Efectuamos el primer circuito con mi hija y me comenta que el arnés estaba flojo".

Y agregó: "El comentario lo escucha una de las chicas del predio y nos recomienda que bajemos y que nos iban a ajustar el arnés. Bajamos, nos ajustan el arnés a los dos. Continuamos con el juego. Fuimos al circuito dos, que es más alto. Pero en un momento, mi nena se da cuenta de que el arnés no estaba funcionando, que se le estaba cayendo, que estaba perdiendo el equilibrio. Entra en una especie de crisis. Empieza a llorar. Yo estaba haciendo el circuito con ella, intento tranquilizarla, que si se cae, que para eso está el arnés, que va a quedar suspendida en el aire".

#MardelPlata Se le zafó el arnés y el padre la sostuvo con sus piernas durante 20 minutos para que no cayera al piso. La nena de 12 años fue rescatada por los propios padres de otros nenes que estaban en el parque Aerópolis. pic.twitter.com/tW2VuPq1Eh — 24con (@24conurbano) August 1, 2023

Pero luego, vino lo peor: "En un momento, ella ya no aguanta más, porque estaba haciendo mucha fuerza para estar parada, porque el arnés no estaba cumpliendo su función, se cae del juego y el arnés, al estar mal puesto, se le había bajado de la cintura, estaba abajo de las rodillas. Empieza a caer de cabeza. Yo la veo caer. Pensé lo peor. Yo estaba a 4 metros. Tuvimos la suerte de que cuando cae queda enganchada de la zapatilla. Cuando veo eso me abalanzo, me tiro corriendo, se me ocurrió entrelazar con mis piernas las piernas de ella, porque no llegaba con las manos. No había rescatistas, no había bomberos, no había ambulancias, no había una red de contención. Después de 20 minutos, trajeron una escalera. Ella cayó en la espalda de una de las chicas".

La versión del director de Aeropolis

Sin embargo, desde el parque aseguran que se respetaron todos los protocolos y que no se trató de un accidente. "Fue un rescate", señaló Carlos Pilaftsidis, director general de Aerópolis.

"Nosotros cumplimos todos los protocolos de seguridad, además del arnes hay una línea de vida que es la que sujetó a esta niña", expresó Pilaftsidis y agregó: "Este tipo de rescate son normales pero se viralizó porque lo filmaron".

"El arnés no falló, sino no hubera quedado colgada", expresó el titular del parque y agregó: "Cumplimos todas las normativas de seguridad".