Federico Isla: “Es urgente contar con una Ley de Manejo Costero Integrado”

Este año, la Costa Atlántica bonaerense sufrió dos fuertes sudestadas que desnudaron la gravedad del avance de la erosión costera, una problemática cada vez más acuciante en todo el frente cotero. Todo Provincial entrevistó al especialista Federico Isla que remarcó la necesidad de que el Estado se ponga al frente de una política planificada.

“En el Partido de la Costa los vecinos están poniendo en tela de juicio algunas obras que están demostrando no funcionar porque provocan una gran pérdida de arena. Los gaviones resguardan la costa pero se quedan sin playa y donde terminan los mismos el agua entra y genera desastres”, aseguró a Todo Provincial el doctor en Ciencias Naturales y director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Federico Isla.

Hasta ahora, la grave problemática de la erosión costera fue enfrentada con obra locales que en general apuntan a construir muro en la primera línea costera. En esa línea se inscriben los gaviones y también las escolleras. Sin embargo, distintos especialistas aseguran que las “obras duras” sólo empeoran la situación y que lo que se necesita es un plan integral.

Luego de la grave sudestada del 27 de julio, funcionarios del gobierno de La Costa adelantaron una serie de obras con ayuda del gobierno provincial. Una de ellas contempla la construcción de un “arrecife artificial”, una idea innovadora que fue probada con aparente éxito en Australia.

“Anuncian más gaviones y un rompeolas submarino de 400 metros. Sería una obra muy costosa y no se tiene certeza de que no se terminen hundiendo. Cuando llevaron las escolleras de Mar del Plata a Pinamar se terminaron hundiendo porque el suelo es mucho más arenoso”, advirtió Isla.

Y agregó: “Los arrecifes artificiales son unos rompeolas sumergidos muy grandes. En algunos lugares del mundo mostraron buenos resultados pero es una obra muy costosa que en La Costa no se justifica”.

El científico de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) aseguró que los arrecifes artificiales “mostraron utilidad para detener la erosión y generar mayor biodiversidad” pero que su objetivo central es “cambiar el ángulo a la rompiente, mejorando el peralte de las olas, para la práctica del surf y otro deportes acuáticos”:

Este tipo de obras tiene su antecedente más exitoso en Narrow Neck, Australia. “Lograron darle a las olas mayor ángulo de desgarro, haciendo que se forme el tubo. Esto se justificaría en algún lugar de Mar del Plata pero no en el Partido de la Costa donde normalmente tenemos olas pequeñas que no superan los 70 centímetros. Creo que no se justifica porque no hay una actividad de surf importante y además hay un gran riesgo de que se hundan”, opinó Isla.

Y reforzó: “Es una obra muy cara y no hay experiencia para hacerla. Primero habría que simular el tren de olas, planearlo muy bien y analizar el mejor material. Hace mucho tiempo fue una idea para Mar del Plata. El proyecto tiene como objetivo principal mejorar las olas para la práctica de deportes. Pero deben pensarse muy bien. En el Partido de la Costa el suelo es muy arenoso, cuando pusieron rocas se hundieron”.

Ley de Costas

E titular del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UNMdP) opinó que es “muy necesario hacer una Ley de Costas” porque “los problemas están a la vista y será cada vez peores por la perspectiva del cambio climático”.

“España hizo una ley de costas y hace 10 año la actualizaron. En Chile la están intentando adaptar a las perspectivas de cambio climático”, reflejó.

Y continuó: “Acá, para el Partido de la Costa se aprobó hace 5 años una ley para expropiar 324 lotes con el objetivo de hacer un plan costero y la posibilidad de levantar dunas artificiales. Pasaron 5 años pero no expropiaron nada. Sólo prorrogaron la normativa por 5 años”.

“Nosotros advertimos que la erosión es muy significativa en lugares puntuales como Las Toninas, Mar de Tuyú y Santa Teresita. Sin embargo, en Punta Médanos y Punta Raza se acumula arena. Nosotros proponemos mover arena de un lugar a otro para retrotraer el ancho de las playas al de hace 20 o 30 años. En muchas playas del mundo se hacen repoblamientos de arena para alimentar las playas”, señaló Isla.

Y continuó: “Se debe avanzar con un manejo integral del frente costero. En 2015 nos habíamos puestos de acuerdo con los municipios para avanzar en una ley de costas. En ese momento, el gran problema eran los loteos en zonas costeras. Se sigue avanzando con emprendimientos inmobiliarios que no blanquean sus planos ante la provincia”.

“Esa ley de manejo costero integrado no salió porque había muchos loteos avanzados a pesar de no tener los planos aprobados”, apuntó.

La política frente a los temas ambientales

Isla reprochó que no se escuche a ningún político “preocupado por el manejo costero”, pero consideró que la omisión es aún más grande porque “tampoco hay consenso respecto a la postura argentina frente al cambio climático”.

“El Río Paraná tiene valores mínimos de agua, se suceden las tormentas en toda la costa de la Provincia de Buenos Aires, hay problemas de desertización en muchas zonas del oeste del país y sin embargo los temas ambientales siguen sin aparecer en las agendas de los políticos”, criticó.

“Durante los años 90 hicimos un trabajo que mostraba que ocurría una sudestada grande cada dos años. En 2021 ya tuvimos dos sudestadas muy importantes, la primera el 17 de marzo y la segunda el 27 de julio. Son dos sudestadas grandes en menos de cuatro meses”, alertó.