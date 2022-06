“Hoy el federalismo es poesía, no existe”, aseguró Marcelo Santillán que pidió reformar la Constitución

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, que se refirió a la polémica por el manejo de los planes sociales, la importancia de la economía popular y la necesidad de avanzar con “reformas estructurales”.

“El de Cristina fue un discurso brillante que estableció un montón de situaciones que son estructurales. Habló del déficit fiscal, la emisión monetaria comparada con otros países, el problema de las importaciones y la evasión fiscal que lleva a una fuerte presión fiscal sobre los que pagan”, aseguró el intendente peronista respecto a las palabras de la vicepresidenta en un plenario de la CTA de los Trabajadores.

Sobre la polémica desatada en torno a la administración de los planes sociales, Marcelo Santillán opinó: “Sin restarle importancia, creo que en este momento del país no está entre los temas prioritarios. Se puede abordar desde dos puntos de vista, uno el que pretende el FMI y la derecha que consideran que son un gasto del Estado y otro desde lo cultural del trabajo”.

De todos modos, el jefe comunal expresó su apoyo a la “economía popular”, aseguró que “no se puede pensar más en ese modelo laboral de una empresa que te emplea para toda la vida” y remarcó que “quienes aprenden un oficio pasan las crisis de una manera diferente”.

“La economía popular tiene múltiples facetas que permiten una vida digna sin someterse a un proceso esclavizante”, subrayó el intendente de González Chaves y apuntó: “El primer inconveniente para la economía popular es la regulación centralista que concentra capitales. Actualmente la principal traba para que la economía popular pueda generar más puestos laborales son las normas del SENASA”.

Y graficó: “Nosotros estamos trabajando junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para tener un frigorífico de cerdos. Sabemos que las normas de sanidad son importantes pero no puede suceder que eso termine desplazando a los pequeños productores. La reglamentación actual termina siendo una herramienta para los monopolios”.

Marcelo Santillán pide una reforma constitucional

El intendente de Gonzáles Chaves aseguró que “Argentina necesita de las discusiones internas sabiendo siempre que hay dos modelos: uno que encarna el Frente de Todos con distintos matices y el otro que es el neoliberal”.

Y opinó: “Dentro del modelo del Frente de Todos debemos tener fuertes debates respecto a temas estructurales. Debemos potenciar los municipios y las gobernaciones para dar mucha más autonomía”.

En ese contexto, consideró que se debería “convocar a una Convención Constituyente para ver qué modelo de país queremos. Hoy el federalismo es poesía, no existe”, y señaló: “Tenemos diferentes conceptos de lo que es federalismo”.

“El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis está distribuyendo obras como nunca en el interior del país pero eso no es federalismo, sino una distribución equitativa desde el gobierno central. Federalismo sería que ingresen los recursos a las arcas municipales y provinciales y nosotros podamos decidir qué obras ejecutados, no a través de planes enlatados”, consideró el intendente y remarcó: “Soy un convencido de que debemos que fortalecer las autonomías municipales y provinciales”.

Marcelo Santillán opinó que la reforma constitucional de 1994 “le infringió un gran daño a la Argentina”, porque “cambió la forma de elegir el presidente, haciendo que las regiones que producen los dólares casi no tengan injerencia en la elección del presidente porque tiene poca población”.

“Tenemos que poder sentarnos porque tenemos un problema de matriz en la organización de la Argentina. Si uno mira la historia del peronismo, teníamos la Constitución de 1949 que era de avanzada. Vino la Revolución Libertadora del 55 y por decreto pusieron en vigencia la Constitución de 1853 en la Nación y la de 1934 en la Provincia de Buenos Aires. La política no ha dado la discusión de que tenemos dos normas que rigen nuestra convivencia social impuesta por gobiernos militares”, reprochó el dirigente.

“Urge una Convención Constituyente para que la comunidad organizada discuta el modelo de país. Hace mucho que no se consideran los temas de fondo como trascendentes. A veces nos entretenemos con papelitos como el proyecto de Boleta Única a pesar de que en los 40 años de democracia no hubo problemas de fraude pero si en la forma de ejercer el poder porque hay distintos poderes reales que condicionan y no son democráticos como el poder judicial, los medios, los entes profesionales, los gremios y las multinacionales”, concluyó.