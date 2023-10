Falleció Tedy Woodley, referente del paramotor en Argentina, luego de una caída libre mientras volaba en Chascomús

Mientras que la maternidad es importante y genera alta satisfacción entre las madres argentinas, 5 de cada 10 mujeres de 18 a 24 años descarta la maternidad para sus planes futuros

En el marco del Día de la Madre , les compartimos algunos resultados de estudios de opinión realizados por Voices junto a partners como WIN y UADE. Esperamos les resulten interesantes para publicar.

Los estudios de Voices y UADE a nivel nacional muestran que la maternidad ocupa un lugar significativo en la vida de las mujeres argentinas:

Existe consenso entre las mujeres madres que tener hijos es la mejor vivencia que una mujer puede tener (76%).

Para 3 de cada 10 mujeres argentinas tener hijos/as es esencial para vivir una vida plena. Para 4 de cada 10 en cambio, es importante pero no esencial. Por último, para 2 de cada 10 ser madres no es importante.

La realización personal está relacionada con el progreso de sus hijos: 8 de cada 10 señalan que se sienten realizadas cuando ven a sus hijos progresar.

A la hora de autoevaluarse en su rol de madres, las argentinas están muy satisfechas con su desempeño (86% señala una evaluación positiva).

EXPLORANDO LA NO MATERNIDAD…

Un estudio global realizado por Voices junto a WIN en 39 países muestra que un 18% de las mujeres adultas encuestadas a nivel global no tiene hijos/as y no planea tenerlos en el futuro . En Argentina, el porcentaje registrado está en línea con el promedio global: el 16% de las mujeres adultas argentinas encuestadas no es madre y no planea serlo .

A nivel global, no se observan diferencias por género: al igual que las mujeres, el 18% de los hombres adultos encuestados no tiene hijos/as ni planea tenerlos más adelante. En Argentina, en cambio, esta opinión se refuerza entre los hombres: alcanza un 25% y supera el promedio internacional.

MATERNIDAD FUTURA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

También es interesante resaltar que, en Argentina, el deseo de no maternar crece algo en las mujeres de nivel socioeconómico bajo (20%), mientras que disminuye en el nivel medio (14%) y, sobre todo, en el alto (8%).

¿QUÉ PASA CON LAS JÓVENES?

Al analizar los resultados globales por edad, se observa que el porcentaje de mujeres que no son madres y que descartan la maternidad en sus planes futuros crece más de diez puntos en las jóvenes de 18 a 24 años, alcanzando un 30%.

En Argentina, el crecimiento de esta cifra es aún más pronunciado, disparándose al 47% y representando a 5 de cada 10 mujeres jóvenes que no muestran intención futura de maternar.