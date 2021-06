Fake news: IOMA desmintió que desde julio sea obligatorio el uso de Token o Credencial Digital

En las redes sociales comenzó a circular una versión que indicaba que desde el 1 de julio los afiliadios de IOMA que no usen Token y Credencial Digital deberían abonar la consulta médica. La obra social desmintió esta versión.

Desde la obra social del Estado provincial aclaararon que “todas las posibilidades de certificar la afiliación son válidas más allá de la implementación de la credencial digital”.

La credecial digital puede bajarse de manera sencilla desde la página web oficial www.ioma.gba.gob.ar o tenerla en el celular a través de la APP de la obra social IOMA digital. Sin embargo, la tarjeta plástica y la acreditación afiliatoria seguirán siendo válidas para cualquier prestación.

En cuanto a la consulta médica con Token, también denominado sistema de llave electrónica o código de seguridad, el cual es un código único e irrepetible, se emplea para la práctica médica. “De ninguna manera su NO uso, por ahora, puede implicar el cobro de honorarios médicos extras como tampoco el abono de la consulta como particular. Tampoco su NO uso les impide a las y los profesionales cobrar sus honorarios a IOMA en tiempo y forma”, advirtieron.

Los beneficios de las herramientas digitales

El proceso de mordernización de IOMA busca acortar tiempos y simplifican actos administrativos en beneficio de sus afiliadas y afiliados como también para prestadores. Estas herramientas que se ponen a disposición se enmarcan en el proceso de innovación tecnológica “IOMA Digital” para mejorar la accesibilidad de afiliadas, afiliados y prestadores de todas las edades.

“IOMA Digital” permite, además de obtener el Token para validar consultas médicas, realizar trámites afiliatorios, descargar la credencial digital, ver el acta de aprobación de trámites o seguir el estado en el que se encuentran, y visualizar las recetas electrónicas, entre otras opciones.

De todos modos, la obra social raatificó que si “todavía no usás las herramientas digitales, igual podés atenderte y no pueden exigirte un pago extra en la consulta médica”.