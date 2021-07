Facundo Manes confirmó que será el candidato de la UCR en Provincia de Buenos Aires

Con un mensaje leído que compartió a través de sus redes sociales, Facundo Manes anunció que decidió “aceptar la invitación de la Unión Cívica Radical y participar de las próximas elecciones”.

En el marco de la interna de Juntos por el Cambio, la UCR decidió anticiparse con un candidato propio para liderar la boletasde diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires del principal frente opositor.

La postulación de Manes había sido presentada como una “invitación” a la que el neurocientífico había respondido que lo “consultaría con su familia”.

Este sábado por la mañana, finalmente Manes confirmó su candidatura con un mensaje grabado y difundido en redes sociales.

La participación de Manes en política no es totalmente nueva. En 2001, junto al exmilitante de la UCeDe Marcelo Bomrad, participó de la formación del partido “1810”, que proponía una visión tecnócrata para “refundar el país”, pidiendo avanzar con las “reformas estructurales” que exigía el FMI.

Al anunciar su postulación por el radicalismo, Manes expresó: “Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar”.

Y agregó: “Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes”.

“Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros”, aseguró.

“Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto”, continuó.

Y concluyó: “En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final”.