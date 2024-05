Extraña luz en el cielo bonaerense: qué hay detrás del fenómeno que sorprendió a muchos

Se trata de María Feldmann de Maurette, concejal de La Libertad Avanza, que repitió loss elogios de Javier Milei hacia la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, durante una sesión del HCD de San Isidro en la que se homenajeaba a un excombatiente que estaba presente en el recinto. Ocurrió el 2 de mayo, en medio de un nuevo aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano.

El excombatiente de Malvinas José Mauricio Castillo acudió a la sesión del Concejo Deliberante a partir de un proyecto del propio bloque de LLA para homenajearlo con la construcción de un monumento que será enclavado en la Plazoleta de avenida Andrés Rolón e Intendente Tomkinson.

En un homenaje a un ex combatiente de Malvinas, una legisladora de La Libertad Avanza pidió respetar y homenajear a Margaret Thatcher. pic.twitter.com/98Moz4IvqJ — Bracesco (@Bracesco2023) May 3, 2024

La edil libertaria Déborah Ruiz Zeballos presentó el proyecto con palabras emotivas pero luego comenzaron los cruces cuando la concejal de Unión por la Patria Manuela Schuppisser cuestionó la incoherencia del espacio al recordar los dichos del presidente Javier Milei resaltando la figura de Tatcher.

“Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas”, apuntó.

María Feldmann de Maurette redobló la apuesta y ratificó los dichos de Milei que generaron gran polémica: “Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente”.

La afirmación generó sorpresa en el cuerpo y el presidente del Concejo Deliberante le reprochó: “Pregunto, ¿es un homenaje a Thatcher?”.

El 2 de mayo de 1982, Margaret Tatcher ordenó hundir el Crucero ARA General Belgrano que navegaba fuera de la zona de de exclusión dispuestas por los propios británicos. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto.