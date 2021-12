En noviembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 1.355 millones y las brasileñas de US$ 1.047 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 308 millones.

Además, noviembre fue el tercer mes de superávit comercial consecutivo y las exportaciones argentinas fueron las más altas de los últimos 8 años. Las exportaciones argentinas crecieron un 100% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 12%.

Por otro lado, en noviembre la corriente de comercio bilateral alcanzó US$ 2.400 millones, representando un aumento del 50% con respecto al mismo mes del 2020.

En el período enero-noviembre del 2021, las exportaciones argentinas superaron los US$ 10.700 millones, con una corriente de comercio de US$ 21.600 millones, representando un aumento del 46% con respecto al mismo período del 2020. Además, las exportaciones argentinas aumentaron un 51% comparadas con el mismo lapso de tiempo.

Así, en 2021, los principales productos argentinos exportados a Brasil fueron:

• Vehículos de carga (con una participación del 19%)

• Trigo y centeno (13%)

• Automóviles (12%)

• Energía eléctrica (8%)

• Autopartes (3%)

Se destacan las exportaciones argentinas de energía eléctrica a Brasil, las cuales superaron los US$ 900 millones en 2021.

En particular, en noviembre, las exportaciones argentinas que más crecieron fueron:

• Maíz (crecimiento del 14.000%)

• Trigo y centeno (592%)

• Automóviles (241%)

• Polímeros de etileno (161%)

• Vehículos de carga (41%)

La Argentina continuó consolidándose como el 3er. socio comercial brasileño después de China y Estados Unidos.