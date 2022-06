Explotación laboral: encontraron a 12 trabajadores en condiciones infrahumanas en un campo de papa en Lobería

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) llevó a cabo una fiscalización, en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en un campo de Lobería, donde se detectaron indicios de explotación laboral. El establecimiento se dedica a la cosecha de papa y cebolla. En el lugar se relevaron a 12 trabajadores que se encontraban hacinados y sin instalaciones adecuadas.

El lugar fue registrado por los agentes el pasado 6 de junio y relevaron a 12 trabajadores que se encontraban hacinados y sin instalaciones adecuadas.

“Desde el RENATRE seguiremos trabajando en conjunto con los organismos competentes en materia de fiscalización, llevando a cabo todas las acciones necesarias que contribuyan a acabar con este flagelo”, sostuvo el Director del Registro, José Voytenco.

Los 12 trabajadores que se encontraban hacinados en una casilla móvil que hacía de vivienda, no disponían de sanitarios ni duchas adecuadas, tampoco contaban con suministro eléctrico. Respecto al agua potable, no tenían acceso y se veían forzados a dirigirse hasta un molino para recolectarla. Así también no les habían abonado los días trabajados.

“Seguiremos fiscalizando y denunciando estas situaciones que padecen los trabajadores rurales. Es inaceptable que los trabajadores se encuentren en estas condiciones”, detalló la Delegada Subrogante en la delegación Buenos Aires Sur, María Luján Cardoso.

En función de las situaciones detectadas, se realizó la denuncia por explotación laboral a la línea 145 de Asistencia y denuncias por trata de personas. Luego de ello, se coordinó con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para realizar el traslado de los trabajadores a su provincia de origen.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.