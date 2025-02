Expectativa por un misterioso anuncio del Indio Solari en el Museo MAR de Mar del Plata

Zumba®, el fenómeno global de baile fitness, da inicio al nuevo año con una audaz campaña que quiere redefinir la manera en que se aborda el ejercicio, sobre todo al inicio de un nuevo año. La campaña “Say It. Believe It.”/ “Dilo. Creételo” está respaldada por la canción “Sexy and I Know It” y cuenta con la participación de Redfoo, vocalista principal de LMFAO, artista que ha encabezado las listas de éxitos con su música alegre y bailable. El objetivo de la campaña es inspirar a las personas a abrazar su confianza interior y su sensualidad, según cada uno la defina.

“Los propósitos de Año Nuevo a menudo generan una presión de cambiar o ajustarse a un estándar, y eso simplemente no va con nosotros”, dijo Carolina Morales, Directora de Marketing de Zumba. “Con ‘Say It. Believe It.’ “Dilo. Creételo” queríamos crear una campaña centrada en celebrar la confianza y la autoexpresión. Colaborar con Redfoo fue una decisión obvia: su personalidad contagiosa, su amor por la diversión y la confianza innegable que transmite ‘Sexy and I Know It’ lo convierten en la elección perfecta para recordarle a la gente que abrace su lado sexy tal y como es”, indicó Morales.

Redfoo, conocido por su energía eléctrica y personalidad sin complejos, refuerza esta idea. “Para mí, lo más sexy que alguien puede ser es simplemente ser uno mismo”, dijo Redfoo. “Por eso estoy tan entusiasmado de unirme a Zumba para esta campaña. Zumba se trata de llevar más felicidad al mundo, y esa es una misión que respaldo totalmente. Además, bailar en una clase de Zumba es pura diversión: sudas, sonríes y te sientes tú mismo. ¿Qué puede haber mejor que eso?”, indica Redfoo.

“Say It. Believe It.” “Dilo. Creételo” se lanza oficialmente en enero con anuncios de TV y digitales que se transmitirán a nivel global, así como activaciones en redes sociales que se extenderán del 7 de enero hasta finales de marzo. Zumba invita a todos, sin importar su nivel de condición física, a comenzar el nuevo año sintiéndose empoderados y listos para divertirse. Al final del día, el fitness debería enfocarse tanto en sonreír como en sudar.

Para obtener más información, visita www.zumba.com o síguenos en las redes sociales como @zumba.

Créditos de la campaña:

Carolina Moraes, Zumba Chief Marketing Officer

Adela Souto, Zumba Creative Director

Rebecca Dorfman, Zumba Senior Director of Consumer Marketing

Evan Wiggill, An Agency Called Us / Creative Director

Seth Epstein, Los York / Director

Octopus Studios, Producción

Acerca de Zumba Fitness, LLC

Fundada en 2001, Zumba es la empresa de baile fitness con marca más grande del mundo, con más de 15 millones de participantes semanales en 200,000 ubicaciones de 185 países. Zumba® combina ritmos de todo el mundo con coreografías fáciles de seguir para lograr un entrenamiento efectivo que empodera a los participantes a convertirse en su mejor versión, tanto mental como física y espiritualmente. Además de su programa original Zumba, la compañía ofrece 10 clases especializadas, que van desde entrenamientos en el agua hasta opciones diseñadas específicamente para adultos mayores activos y niños.

En 2016, Zumba lanzó su primer entrenamiento HIIT sin baile, STRONG Nation®, donde la música actúa como principal motivador. En 2023, Zumba presentó CIRCL Mobility™, un programa revolucionario diseñado para liberar el máximo potencial del cuerpo a través de ejercicios de flexibilidad, respiración y movilidad. El estilo de vida Zumba® se complementa con muchos productos de consumo, incluyendo videojuegos, experiencias de VR + MR, música original, ropa y calzado deportivo, así como eventos interactivos de Fitness-Concert™. Para obtener más información sobre los programas y productos de Zumba, o para encontrar una clase en vivo, visita zumba.com. Síguenos en TikTok, Instagram y Facebook.