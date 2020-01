“Esto no es Uganda te tenés que ir”: denuncian racismo contra vendedor ambulante en Necochea

El episodio fue denunciado por un vecino de Necochea y ocurrió días atrás en las playas ubicadas a la altura del balneario Vía Mare, ubicada frente al edificio donde funcionaba el Casino de Necochea. Aseguran que agentes policiales e inspectores municipales echaron a un vendedor ambulante con argumentos racistas.

Lo ocurrido fue retratado por Fabián Cristóbal en su cuenta de Facebook. “Observé cómo dos policías, dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Necochea y dos personas particulares perseguían y matoneaban a un vendedor africano que caminaba por la orilla con una pila de gorros en su cabeza. Al acercarme escucho a uno de los policías que entre empujones y agarrando el brazo del vendedor le repetía con bronca: `esto no es Uganda, te tenés que ir’”, comentó.

Tras lo sucedido, el joven necochense preguntó “qué pasaba” y el policía le respondió “que no me meta, que el hombre les faltaba el respeto”.

“Le respondo que veo todo lo contrario. Si eso no es una falta de respeto no sé qué es, me refiero al no permitir su derecho a trabajar para sobrevivir aunque sea extranjero, someterlo físicamente cuando vender gorros no significa peligro para otras personas, y ni hablar la expresión racista de “acá no es como en Uganda” despreciando su origen étnico o nacional”, replicó Fabián.

El posteo del denunciante:

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram