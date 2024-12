“Este hombre es un malnacido”: jubilado que votó a Milei explota de enojo en PAMI por la quita de medicamentos al 100%

Un hombre sobrevolaba el canal costero de San Isidro en un bote semirrígido adaptado con un ala delta y motor. Prefectura lo confiscó y su dueño reveló que hace años que vuela en la zona.

Desde Prefectura aseguraron que el piloto no acreditaba la titularidad y no poseía autorización para conducirla, por ende procedieron a secuestrar el artefacto e infraccionaron a su conductor.

#SanIsidro "CERO ELEMENTOS DE SEGURIDAD": PREFECTURA CAPTURÓ UN BOTE VOLADOR QUE HACÍA MANIOBRAS PELIGROSAS



Un hombre sobrevoló el canal costero de San Isidro en una embarcación semirrígida sin nombre ni matrícula, adaptada con un ala delta y motor para hacer deportes extremos.… pic.twitter.com/cUUZxaAFX2 — 24con (@24conurbano) November 15, 2024

Sin embargo, el dueño contó que es una embarcación «recreativa» que está «certificado en Prefectura» como «bote con aptitud para el vuelo».

«Estoy volando desde 1996, siempre tuve toda la documentación. Me permitían volar los días de semana, en San Isidro y a la vista. Yo no vuelo sobre las casas, ni los barcos, y no vuelo a mayor altura de 100 metros para no molestar a Aeroparque», precisó.

«Una vez estaba volando a 300 metros y me pidieron que ande más bajo», relató

El vehículo fue secuestrada preventivamente, a la vez que PNA informó de la situación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El hijo del dueño de la embarcación relató: «Estábamos haciendo un día normal de vuelo porque mi viejo vuela desde hace 30 años. Tiene un motor dos tiempos que hace un poco de ruido y quizás le molestó a alguien. Prefectura le pidió los papeles, se los mostramos pero el casco que toca el agua es un prototipo que todavía no está certificado con matricula».