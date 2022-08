“Están empujando a un buen tipo a pegarse un tiro”, aseguró la expareja de Cristian Tirone y pidió “compasión”

La expareja de Cristian Tirone advirtió que los constantes escraches y expresiones de odio contra el jugador de fútbol que le pegó una trompada a una árbitra en Gonzales Chaves pueden llevarlo a quitarse la vida. Mayra Ramos aseguró que Tirone “es una buena persona” y que la reacción mediática y en redes sociales es “un asesinato social”.

Mayra Ramos es la expareja y madre de los hijos de Cristian Tirone, el jugador de Club Deportivo Garmense que el pasado domingo golpeó a la árbitra Dalma Cortadi durante un partido disputado en Gonzales Chaves. El agresor todavía permanece detenido e incomunicado en Tres Arroyos.

“Toda la familia de Cristian fue muy violentada, entiendo el error gravísimo que cometió el domingo pero me consterna que no valga nada ser buena persona 35 años para darte la muerte social. Esto es un asesinato social. Se equivocó muy grave pero no deja de ser una buena persona“, aseguró la mujer que es docente en De la Garma.

“Lo conoce todo el mundo en De la Garma. Tengo un hijo de 16 años que no es hijo de Cristian pero para él es su papá y eso lo muestra como persona. Mi hijo menor tiene algunos retrasos madurativos, Cristian es un papá muy presente que lo acompaña a las terapias“, comentó Cortadi que lo describió como una “persona tímida” a quien “desconoció en el video”.

Durante las últimas horas, Tirone recibió una condena social a nivel nacional. En las redes sociales, los escraches alcanzaron a todos los integrantes de su familia con todo tipo de comentarios violentos en los que incluso le desean la muerte.

“Me solidarizo con Dalma pero me pregunto cuál va a ser el sector de la sociedad que me va a ayudar a levantar a una persona que se equivocó y que claramente necesitará ayuda. Quién me ayudará a convencerlo a Cristian que vale la pena seguir viviendo. Quién me va ayudar a mi con mis dos hijos que no paran de llorar porque nuestra vida cambio para siempre”, preguntó Mayra Ramos.

Y agregó: “Se equivocó pero nunca voy a decir que es una persona violenta. Es una gran persona y un laburante. Ahora todos le pegan una patada porque está en el piso y porque es un pelagato. En esta sociedad las personas con poder no pagan por los delitos más graves”.

“Entiendo la gravedad de lo ocurrido pero necesito que paren de matar a alguien que ya está pagando una condena demasiada cara. En mi pueblo hay asesinos caminando por la calle y abusadores trabajando en las escuelas pero nadie dice nada”, reprochó la ex pareja de Cristian Tirone.

“En nombre de la paz no han parado de violentarnos y arruinarnos la vida. Queremos que Cristian pague por lo que hizo pero que pueda rehacer su vida. Se mandó un cagadón pero es un buen tipo”, aseguró la expareja de Tirone.

Sobre la agresión contra la árbitra, manifestó: “Al ver el video lo desconocí, no es la persona que viene a mi casa, desconozco si tiene algún problema pero es muy facil matar a alguien que se equivocó. Le están poniendo un arma con una bala en la mano. Quién va a responder si esto termina como creo que terminará. Dónde está el perdón, la compasión y la empatía“.

“Le pido a la sociedad reflexión, no construye a nada generar más odio ni empujar a alguien a quitarse la vida“, expresó y cuestionó: “Tan limpio tienen todos el culo, donde carajo quedó el discurso de la empatía y la paz que pregonan las feministas que no han parado de violentarme. Están empujando a un buen tipo a pegarse un tiro. Tengo miedo por mi familia”.

“Todavía no hablé con él porque sigue incomunicado. Sabemos que está muy angustiado y muy mal. Que legalmente pague lo que tenga que pagar pero paren con tanto odio porque están arruinando una familia entera. Estoy seguro que Cristian buscará la forma de pedirle perdón a Dalma y que esta absolutamente arrepentido”, concluyó.

