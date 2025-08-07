Primera Sección
Escobar marca un hito tecnológico: fabrican la primera computadora con inteligencia artificial de Latinoamérica
Durante el evento La Ruta Federal del Conocimiento, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, anunció un avance sin precedentes: la empresa Pixart, radicada en el distrito, diseñó y fabricó la primera computadora con inteligencia artificial de Latinoamérica, marcando un antes y un después en el desarrollo tecnológico de la región.
La computadora desarrollada por Pixart cuenta con una placa madre de diseño propio que incorpora procesadores multinúcleo con aceleradores de inteligencia artificial, interfaces de alta velocidad como PCIe, LPDDR5X, USB4 y MIPI CSI/DSI, compatibilidad con 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth, y sistemas de seguridad por hardware y firmware para su gestión remota.
El anuncio fue celebrado como un paso estratégico en la soberanía tecnológica del país. El desarrollo de esta computadora implicó dominar disciplinas especializadas que tradicionalmente solo estaban al alcance de centros de diseño de Europa, Estados Unidos o Taiwán.
“Con estándares globales y a partir del trabajo de un equipo de ingenieros y técnicos locales, tenemos el orgullo de saber que este logro sensacional se concretó en el partido de Escobar. Además de orgullo, nos llena de esperanza porque creemos que desde el trabajo conjunto entre gobiernos, empresas y la sociedad civil se puede construir un futuro en el que la inteligencia artificial no sea vista con miedo, sino como una posibilidad de inclusión y progreso”, expresó Sujarchuk.
Pixart, empresa nacional con más de 15 años de trayectoria, fue reconocida por haber producido miles de computadoras para el programa Conectar Igualdad, permitiendo el acceso a la tecnología en escuelas públicas. En 2023, inauguró su planta en Escobar con el objetivo de potenciar la industria del software y hardware local. “Hoy nos enorgullece ver esa convicción hecha realidad, al producir algo que nunca antes se había producido en Latinoamérica”, subrayó el jefe comunal.
Por su parte, el subsecretario de Producción del municipio, Andrés Mucilli, destacó que “lo más innovador de este proyecto es que una PyME argentina logró crear desde cero un diseño de alta tecnología y así sentó un precedente que servirá como ejemplo y estímulo para los jóvenes, empresarios y técnicos de Escobar”.
Este avance se inscribe en el marco de una apuesta estratégica por la innovación en el distrito de Escobar, que busca posicionarse como un polo tecnológico de referencia a nivel nacional y regional.
Primera Sección
Katopodis: “La elección en Buenos Aires es Milei sí o Milei no”
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, aseguró que las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires tendrán un tono más territorial, con contacto directo con los vecinos, y que estarán marcadas por la necesidad de frenar el modelo que impulsa el presidente Javier Milei. “Esta campaña será más cercana y más llana. Se terminaron los grandes actos: primero debemos recuperar la confianza”, afirmó en declaraciones radiales.
Katopodis fue enfático al señalar que “esta no es una elección más” debido al “deterioro que está provocando Milei en la Argentina y la velocidad de ese deterioro”. En ese sentido, advirtió que “nos habían dicho que el esfuerzo iba a ser parejo y que lo pagaba la casta, pero eso ya está resuelto: en el modelo de Milei hay ganadores muy ganadores y perdedores muy perdedores”.
Para el funcionario, la discusión electoral debe centrarse en “el voto de todos los que creen en una Argentina que invierte en infraestructura, que defiende la universidad pública, que quiere mejores jubilaciones y salarios por encima de la inflación”. Y añadió: “En la boleta de Fuerza Patria va a estar expresado todo esto que nos une, que es frenar esta desgracia que arrancó hace dos años y proponer otro destino”.
En ese marco, Katopodis dejó en claro que, aunque se trate de comicios provinciales, el trasfondo es nacional. “Estamos trabajando para ganar en septiembre y en octubre con una sola consigna: Milei sí o Milei no. Sabemos que son elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero como nunca tienen un carácter nacional”.
Primera Sección
Federico Vanin: “En Luján tenemos la decisión política de no abandonar a nuestra gente”
El primer candidato a concejal por Fuerza Patria en Luján, Federico Vanin, habló con Todo Provincial RADIO y sostuvo que el acompañamiento en las urnas será clave para sostener el rumbo iniciado por la gestión del intendente Leo Boto. Además critico al gobierno nacional por haber dejado “solos en todo sentido” a los municipios.
Federico Vanin, actual secretario de Desarrollo Humano del municipio, aseguró que en las elecciones del próximo 7 de septiembre se pondrá en juego la continuidad de un modelo de gestión que apostó a la obra pública, el desarrollo barrial, la salud y la contención social. “No hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional. Lo que estamos atravesando en Luján es parte de un contexto mucho más grande. Hoy tenemos un presidente que directamente se retiró del territorio”, apuntó.
Vanin recordó que durante los gobiernos anteriores se pudo avanzar en obras claves como cloacas, pavimentos, iluminación y viviendas con articulación entre los tres niveles del Estado. Sin embargo, ese esquema se desmoronó con la asunción de Milei: “Desde noviembre del año pasado no tenemos ningún tipo de interlocución con el Ministerio de Capital Humano. De hecho, nos recortaron programas, comida y acompañamiento”.
A raíz de ese abandono, Vanin señaló que el municipio debió asumir funciones que no le corresponden. “Estamos cortando el pasto de las rutas, manteniendo el alumbrado público en accesos, reparando luminarias, asistiendo a comedores que antes abastecía Nación. Incluso acompañamos a los vecinos que vienen reclamando por el estado calamitoso de la Ruta 5, la Ruta 7, o el deterioro del servicio ferroviario”, detalló.
Desde el área social, el candidato describió un crecimiento sostenido de la demanda: “Los datos duros marcan que estamos asistiendo a un 20% más de familias. Pero lo más impactante es lo que uno ve: gente que antes colaboraba con comedores, hoy viene a pedir un plato de comida. Esa realidad interpela todo el tiempo”.
En ese sentido, defendió la decisión del intendente Leo Boto de no recortar el gasto en políticas sociales, salud, cultura o deporte: “En Luján tomamos una decisión política: no vamos a abandonar a nuestra gente. Por eso es importante que el Concejo Deliberante acompañe ese rumbo. Necesitamos mayoría para garantizar que esas políticas se sostengan en el tiempo”.
Vanin resaltó que Fuerza Patria no es un sello nuevo ni una aventura electoral. “Somos parte de una gestión que hizo mucho y que sabe lo que falta. Nuestra propuesta está en los hechos. Caminamos los barrios todos los días, escuchamos a los vecinos y vecinas, damos la cara. No estamos inventando nada para la campaña”, aseguró.
También expresó que, a pesar de la angustia social, todavía hay una reserva de esperanza y una necesidad de poner freno al modelo económico actual. “La gente está muy golpeada, pero no resignada. Vemos enojo, decepción, frustración. Y eso es comprensible. Pero también hay organización y resistencia. En cada club, en cada sociedad de fomento, en cada comedor, hay una red que sostiene. Eso es lo que queremos representar”, expresó.
Sobre el escenario político local, destacó la figura de Leo Boto como uno de los intendentes más votados de la historia del distrito: “Leo no sólo ganó las últimas elecciones, sino que lo hizo con una gran diferencia, siendo el intendente de Luján más votado de la historia. Eso es porque hubo una gestión que transformó realidades. Hoy queremos cuidar todo eso que se logró con tanto esfuerzo”.
Por último, insistió con una idea que repitió a lo largo de toda la entrevista: “No hay proyecto local y nacional si los planetas no están alineados. Podemos tener la mejor de las intenciones, pero si no hay un gobierno provincial y nacional que acompañe, es muy difícil sostener las transformaciones. El 7 de septiembre, Luján se juega mucho más que una elección local. Nos jugamos seguir cuidando lo que conseguimos y avanzar hacia lo que falta”.
Primera Sección
Leo Boto presentó su lista de concejales en Luján con Federico Vanin a la cabeza
Con un fuerte respaldo a la gestión y un claro mensaje de continuidad, el Intendente de Luján Leonardo Boto presentó oficialmente la lista de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares que representarán a la gestión municipal en las próximas elecciones del 7 de septiembre. La nómina la encabeza Federico Vanin.
“Pusimos a Luján siempre adelante. Por encima de todo lo demás y funcionó. Porque cuando se cree, se hace. Cuando se hace, se transforma. Y cuando se transforma, ya no hay vuelta atrás. Frenar no es una opción. Hoy más que nunca es momento de avanzar. De confiar en lo que somos y en este rumbo que vale la pena continuar. Porque eso nos trajo hasta acá: Luján siempre adelante”, expresó Boto al presentar la nómina.
Con referentes de distintos barrios y localidades, la lista de Fuerza Patria en Luján refleja el carácter transformador del proyecto que lidera el Intendente.
Por su parte, Vanin señaló: “Estoy muy orgulloso de ser parte de este gran equipo, de este proyecto que encabeza Leo, un intendente que gobierna con el corazón y con una visión bien clara: poner siempre a Luján adelante”.
Lista de candidatos LUJÁN SIEMPRE
ADELANTE:
CONCEJALES TITULARES
1- Federico Vanin
2- Romina Grossi
3- Joaquín Martucci
4- María Eva Rey
5- Esteban Strambi
6- Sandra Rasentte
7- Francisco Di Martino
8- Gabriela Pedraza
9- Rodolfo Bianchi
10- Mariana Ballesteros
CONCEJALES SUPLENTES
1- Hugo Luis Leyes
2- Yolanda Culzoni
3- Jorge Zabalo
4- Ludmila Melo
5- Moises Elli
6- Cecilia Malatesta
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
1- Marcos Andrada
2- Gisela Lopez
3- Luciano Dario Della Bona
CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES
1- María Paula Rodriguez
2- Lucas Matías Morello Campos
3- María Paola Ávalos