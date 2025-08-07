Escobar marca un hito tecnológico: fabrican la primera computadora con inteligencia artificial de Latinoamérica

El primer candidato a concejal por Fuerza Patria en Luján, Federico Vanin, habló con Todo Provincial RADIO y sostuvo que el acompañamiento en las urnas será clave para sostener el rumbo iniciado por la gestión del intendente Leo Boto. Además critico al gobierno nacional por haber dejado “solos en todo sentido” a los municipios.

Federico Vanin, actual secretario de Desarrollo Humano del municipio, aseguró que en las elecciones del próximo 7 de septiembre se pondrá en juego la continuidad de un modelo de gestión que apostó a la obra pública, el desarrollo barrial, la salud y la contención social. “No hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional. Lo que estamos atravesando en Luján es parte de un contexto mucho más grande. Hoy tenemos un presidente que directamente se retiró del territorio”, apuntó.

Vanin recordó que durante los gobiernos anteriores se pudo avanzar en obras claves como cloacas, pavimentos, iluminación y viviendas con articulación entre los tres niveles del Estado. Sin embargo, ese esquema se desmoronó con la asunción de Milei: “Desde noviembre del año pasado no tenemos ningún tipo de interlocución con el Ministerio de Capital Humano. De hecho, nos recortaron programas, comida y acompañamiento”.

A raíz de ese abandono, Vanin señaló que el municipio debió asumir funciones que no le corresponden. “Estamos cortando el pasto de las rutas, manteniendo el alumbrado público en accesos, reparando luminarias, asistiendo a comedores que antes abastecía Nación. Incluso acompañamos a los vecinos que vienen reclamando por el estado calamitoso de la Ruta 5, la Ruta 7, o el deterioro del servicio ferroviario”, detalló.

Desde el área social, el candidato describió un crecimiento sostenido de la demanda: “Los datos duros marcan que estamos asistiendo a un 20% más de familias. Pero lo más impactante es lo que uno ve: gente que antes colaboraba con comedores, hoy viene a pedir un plato de comida. Esa realidad interpela todo el tiempo”.

En ese sentido, defendió la decisión del intendente Leo Boto de no recortar el gasto en políticas sociales, salud, cultura o deporte: “En Luján tomamos una decisión política: no vamos a abandonar a nuestra gente. Por eso es importante que el Concejo Deliberante acompañe ese rumbo. Necesitamos mayoría para garantizar que esas políticas se sostengan en el tiempo”.

Vanin resaltó que Fuerza Patria no es un sello nuevo ni una aventura electoral. “Somos parte de una gestión que hizo mucho y que sabe lo que falta. Nuestra propuesta está en los hechos. Caminamos los barrios todos los días, escuchamos a los vecinos y vecinas, damos la cara. No estamos inventando nada para la campaña”, aseguró.

También expresó que, a pesar de la angustia social, todavía hay una reserva de esperanza y una necesidad de poner freno al modelo económico actual. “La gente está muy golpeada, pero no resignada. Vemos enojo, decepción, frustración. Y eso es comprensible. Pero también hay organización y resistencia. En cada club, en cada sociedad de fomento, en cada comedor, hay una red que sostiene. Eso es lo que queremos representar”, expresó.

Sobre el escenario político local, destacó la figura de Leo Boto como uno de los intendentes más votados de la historia del distrito: “Leo no sólo ganó las últimas elecciones, sino que lo hizo con una gran diferencia, siendo el intendente de Luján más votado de la historia. Eso es porque hubo una gestión que transformó realidades. Hoy queremos cuidar todo eso que se logró con tanto esfuerzo”.

Por último, insistió con una idea que repitió a lo largo de toda la entrevista: “No hay proyecto local y nacional si los planetas no están alineados. Podemos tener la mejor de las intenciones, pero si no hay un gobierno provincial y nacional que acompañe, es muy difícil sostener las transformaciones. El 7 de septiembre, Luján se juega mucho más que una elección local. Nos jugamos seguir cuidando lo que conseguimos y avanzar hacia lo que falta”.