Escándalo en 25 de Mayo: UxP y LLA acusan a JxC de haber “adulterado actas”

La ex directora de Catastro de la Municipalidad de Olavarría, Estela García, denunció que el intendente Ezequiel Galli le solicitó que «pusiera un terreno a su nombre» sin los documentos que acreditasen su propiedad en un nuevo presunto caso de corrupción. La funcionaria fue removida del área que luego quedó envuelta en el escándalo de la venta trucha de terrenos que investiga la justicia.

Este martes se realizó en Olavarría el debate de candidatos a intendentes organizado por la Facultad de Ingeniería de la Unicen. Ante una pregunta por el desplazamiento de la ex directora de Catastro que estuvo 30 años en el cargo, Galli dejó entrever que se habían detectado «irregularidades» en el área. Encolerizada por la respuesta, la exfuncionaria se despachó con una denuncia por redes sociales que involucra directamente al jefe comunal en un presunto hecho de corrupción.

“Escuchar a Galli que desplaza a los funcionarios cuando hay irregularidades cuando le preguntan porque me desplazó me indigna. Los chorros piensan que todos son como ellos!!!”, acusó García.

Y denunció: «La gente que me conoce sabe que soy incapaz de no cumplir con lo que me correspondía como funcionaria. Sos un hdp (sic). Vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en 3 años y medio!!!».

La exfuncionaria radicaría una denuncia penal en las próximas horas, aunque si eso no sucede es de esperar que algún fiscal actúe de oficio. En Olavarría la publicación de un nuevo presunto caso de corrupción que involucra al intendente Galli cayó como una verdadera bomba que terminó dejando en un segundo plano los análisis sobre la actuación de los candidatos en el debate.

García siguió diciendo: “Me maltrataste por teléfono porque vos eras el intendente y no un vecino. No lo dije públicamente porque me llamaste al fijo y sólo mis empleados se enteraron. Y para no hacer más daño a mi salud”.

«Pensé que era de soberbio. ¿Cómo te iba a pedir un boleto o un documento que avale la compra? Al poco tiempo de eso me llamó Julio Ferrarro (secretario de Obras Públicas) y me dijo no tenía quejas de mi oficina pero vos querías poner alguien de tu confianza”, relató García sobre su salida del cargo que ocupó durante tres décadas.

Y continuó: «Luego con el tiempo se cumplió lo que me decían iba a suceder y por la cual hay causas judiciales. ¿Por qué no denunciaste si había irregularidades en el 2019? Por mi familia y por mí esto no va a quedar sólo en este escrito».

«Este año superé un problema de salud, que es lo más importante, pero vos y los que te cubren no van a volver a afectarme. Sabés que te vas y entonces no te importa tirar mierda para todos lados!!! Perdón por el vocabulario pero me dan ganas de ir a esperarlo y escupir todo lo que pienso!!!”, concluyó.