Por: Pedro Alberto Colombo (Escritor y Periodista)

Una recorrida por nuestra discoteca, nos facilitó el dato para la reseña de hoy, correspondiente a la ORQUESTA DE ENRIQUE RODRÍGUEZ (Nombre real: Aquilino Enrique Rodríguez Ruiz) reconocida como la “de Todos los Ritmos”. Nacido en La Plata el 8 de marzo de 1901, hijo de Aquilino y Gregoria Ruiz Moreno de Rodríguez, fue bandoneonista, pianista y violinista. Veamos: ya consagrado en la época de oro, el músico grabó el 12 de junio de 1961 el tango “Nieve” cantado por Armando Moreno y el corrido “Tut-Ank-Amón”, instrumental, con el título “ganchero” del histórico Faraón egipcio, (Ilustrado con una divertida imagen, en lugar de la máscara o las fotos de su momia, con las cuales se muestra al personaje, desde la apertura de su tumba).

ESTUDIO Y EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Radicado en la Capital, el juvenil Enrique acompañaba películas mudas en los cines de barrio. Incursionó en las formaciones de Juan Maglio, Juan Canaro y Ricardo Brignolo. Por 1926 debutó en la Orquesta de Joaquin Mauricio Mora y a poco integró las filas de Edgardo Donato. Para 1934 acompañó a Francisco Fiorentino, en Radio Belgrano y al año siguiente formó un Cuarteto (con “Lalo” Scalise, “Chula” Clausi y Antonio Rodio), para la actriz y cantante Maria Luisa Notar. Tanta fue la atracción entre ambos, que se enamoraron y casaron.

A TODO RITMO ALEGRE Y POPULAR

Era hora de formar Orquesta propia y así lo hizo en 1936, optando por el estilo tradicional y bailable de Edgardo Donato y Juan D´Arienzo, Con una diferencia atrayente; agregó tuba, castañuelas y otros instrumentos, seleccionó un repertorio alegre y romántico con tangos y otros géneros: foxtrot, vals, pasodoble, corrido, milonga, ranchera, polca, candombe, etc. Eligió voces apropiadas para el repertorio chispeante de la orquesta. Armando “El Niño” Moreno fue quién más veces cantó en ella. Roberto “El Chato” Flores, dio picardía a “Tengo mil novias”, su mayor éxito, que compuso con letra de su tocayo Cadícamo. Artista de Odeón desde 1937, le pertenecen “Lagrimitas de mi corazón”; “Llorar por una mujer”; “Como has cambiado pebeta”, etc. Brindó felicidad. Triunfó en Latinoamerica, grabó más de 350 obras y falleció el 4 de setiembre de 1971, en Buenos Aires.

MÚSICA

(Enrique Rodríguez acompaña con su grupo “Guitarras y bandoneones” a Maria Luisa Notar en el tema “Chismosa yo”)

(Enrique Rodriguez – Roberto Chato Flores, canta el vals “Tengo mil novias)

(Pasodoble enganchado – de Enrique Rodríguez)

(Orquesta de Todos los ritmos – Enrique Rodríguez – “Nieve” por Armando Moreno)