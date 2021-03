Un enfermero de La Plata que no se quiso vacunar falleció de Covid-19: “Yo le insistí, se podría haber salvado”

Salvador Roberto Curzio de 51 años era enfermero en la UPA N°6 de Los Hornos. En febrero se contagió Covid-19 y este viernes falleció en el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo más de 20 días internado. Sus compañeros contaron que Curzio no quiso vacunarse a pesar y culparon a la “campaña de desinformación”.

El director de la UPA N° 6 de Los Hornos, Guillermo Ramos, habló con Radio Provincia FM 97 Une y contó: “Cuando entró la vacuna en diciembre armamos una lista de prioridades y Salvador figuraba en el listado pero no se quiso vacunar, fue uno de los pocos”.

Curzio trabajaba en la guardia de emergencia de la UPA de Los Hornos desde su inauguración en 2003. Su muerte generó una gran tristeza en todos sus compañeros que lo recordaron como “una gran persona”.

Por lo sucedido, el titular de la unidad sanitaria apuntó a la “campaña de desinformación” y aseguró: “Primero se decía que el virus no existía, que nos encerraban, luego que la vacuna no servía. Esas campañas nos perjudican a todos”.

El enfermero fallecido no tenía enfermedades prexistentes y no estaba dentro de los grupos de riesgo. Sus compañeros contaron que sólo era fumador.

“Lo que nos limitó no fue el acceso a la vacuna sino la campaña de desinformación que se hizo hasta hoy. A Salvador, la semana anterior a que se contagie le dije que se ponga las pilas pero me dijo que quería esperar, que no había muchas explicaciones”, contó el médico y lamentó: “Yo le insistí, se podría haber salvado”.

“Eso fue por miedo, por la desinformación que se creó. Imagínate que una compañera no quería vacunarse porque pensaba que iba a quedar estéril. Al final se terminó vacunado”, recordó.