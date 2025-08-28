Encuentro entre industriales y candidatos a concejales y legisladores provinciales de La Plata

«Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina»

“En esta elección hay mucho en juego: Milei va a venir a la provincia de Buenos Aires a buscar el apoyo que necesita para profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos”, expresó este lunes el gobernador Axel Kicillof al encabezar un plenario de la militancia del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de La Plata.

ES UN GOBIERNO ENTREGUISTA Y CRUEL DE LA DERECHA ARGENTINA

En ese marco, Kicillof destacó: “Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina: esa motosierra que Milei prometía que iba a utilizar contra la casta, la está usando para destruir la producción y los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los emprendedores”. “Ante eso tenemos una gran responsabilidad: recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo y defensores al pueblo, a la democracia ya nuestro futuro”, agregó.

EL GOBIERNO AMENAZÓ CON INTERVENIR LA PROVINCIA

En ese sentido, el Gobernador señaló que “el mismo Gobierno nacional que amenazó con intervenir la Provincia, ahora intenta naturalizar una forma de gobernar en base a decretos y vetos”. “Frente a ello, nosotros redoblamos nuestra presencia en las calles, recorremos y conversamos con todos los sectores que están siendo perjudicados: en la provincia de Buenos Aires no se gobierna desde el palacio, sino en las fábricas, las escuelas y los hospitales, escuchando y promoviendo la participación de todos y todas”, agregó.

PLANTAMOS BANDERA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

«Estamos orgullosos de poder decir que desde el día uno plantamos bandera a favor de los trabajadores, de los estudiantes y de los más vulnerables. No buscamos atajos ni intentamos escondernos: no nos van a ver ni un segundo arrodillados ante el Gobierno de Milei», subrayó Kicillof y explicó: «Pueden intentar ahogarnos financieramente, pero no podrán cambiar nuestra decisión de actuar como un escudo y como una red que estén al servicio del único que nos da órdenes, que es el pueblo». bonaerense”.

EMPEZARON A INVENTAR NOTICIAS FALSAS

Por último, Kicillof resaltó que “al Gobierno nacional que ya empezó a inventar noticias falsas, le vamos a responder como sabemos: el Movimiento Derecho al Futuro va a estar las próximas tres semanas caminando y recorriendo todos los barrios para defender la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento de la unidad para ponerle un freno a Milei y sus políticas despiadadas”.

Participaron el intendente local, Julio Alak, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, Carlos Bianco; y de Trabajo, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las candidatas diputadas provinciales Lucía Iañez y Paula Lambertini; y la candidata a concejala Sol Maluéndez.

También estuvieron presentes la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; sus pares de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; y la dirigente María Reigada.