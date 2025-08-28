Octava Sección
Encuentro entre industriales y candidatos a concejales y legisladores provinciales de La Plata
De cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, la UIGLP organizó en su sede, un encuentro con los principales candidatos a ocupar bancas en el Concejo Deliberante de La Plata y en la Legislatura bonaerense por la Octava Sección Electoral.
Se trató de un diálogo abierto con industriales y empresarios de la región del Gran La Plata, quienes plantearon sus inquietudes y problemáticas. Asimismo, los distintos candidatos, presentaron sus propuestas en lo que se refiere al sector productivo y desarrollo regional.
La actividad se desarrolló en 3 bloques de media hora cada uno, del que participaron los espacios políticos de Fuerza Patria, Somos Buenos Aires y la Libertad Avanza.
De Fuerza Patria asistió el primer candidato a diputado provincial, Ariel Archanco.
Por Somos Buenos Aires, estuvieron presentes Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata y primer candidato a diputado provincial, y Leandro Bazze, candidato a concejal.
De la Libertad Avanza, participaron Julieta Quintero Chasman, segunda candidata a diputada provincial, y Sabrina Morales, candidata a concejal.
Se abordaron temas relacionados con políticas industriales, como la reforma laboral y tributaria, tasas, parques industriales, infraestructura, entre otros.
También estuvieron presentes, miembros de la Comisión Directiva, en representación de sus empresas industriales y/o de servicios; el presidente de la CALPO, Walter Mastropietro, y empresarios del sector IT.
Este tipo de iniciativas ayudan a mejorar el diálogo y el intercambio de propuestas, con quienes tienen la responsabilidad de elaborar y sancionar las leyes que fomenten la producción y el trabajo genuino.
Fuerza Patria recorrió centros comerciales de La Plata: “Estamos recuperando el espacio público”
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata realizaron este martes una recorrida por los centros comerciales de las calles 8, 9 y adyacencias, y de calle 12, con el objetivo de poner en común los avances alcanzados en materia de desarrollo productivo en la ciudad y relevar los principales desafíos del sector.
Durante la actividad, los postulantes subrayaron que la actividad comercial constituye una de las principales fuentes de ingreso y PBI en el partido, valoraron el plan impulsado por la Municipalidad para fortalecerla y reforzaron el compromiso de seguir trabajando en conjunto para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo.
El candidato a concejal Sergio Resa afirmó: “Los comerciantes saben mejor que nadie que no hay desarrollo posible en una ciudad abandonada y caótica. Por eso trabajamos para recuperar el espacio público, que estaba ocupado por una actividad comercial irregular que representaba una competencia desleal”.
En esa línea, agregó: “Hoy las veredas y las plazas están despejadas, estamos poniendo en valor el entorno urbano en el que se desarrolla su actividad y los resultados ya se ven: la gente volvió a pasear por los centros comerciales”.
Por su parte, la candidata a concejal Romina Santana sostuvo: “Estamos convencidos de que si a los comerciantes les va bien, la ciudad crece”, y destacó que “es fundamental seguir trabajando juntos por una ciudad ordenada y pujante, con oportunidades y trabajo para todos y todas”.
Obras y programas de fortalecimiento
La gestión local llevó adelante distintas medidas para consolidar la actividad comercial, con eje en la puesta en valor del espacio público. Las intervenciones incluyeron la renovación integral de centros comerciales, plazas y puntos de encuentro en diversos barrios, además de un operativo de limpieza y mantenimiento sostenido.
En las calles 8 y 12 se realizaron obras de reparación de veredas, incorporación de mobiliario urbano, recambio y refuerzo de luminarias, construcción de canteros, instalación de puestos de diarios y estacionamientos exclusivos para motos, lo que mejoró la transitabilidad.
También se avanzó en el ordenamiento de la venta en la vía pública mediante un plan de transformación que liberó el espacio común y ofreció alternativas productivas a quienes desarrollaban su actividad de manera irregular, generando una competencia desleal con los comerciantes.
A estas iniciativas se sumaron el programa Ciudad Limpia, que permitió intervenir más de 7 mil frentes vandalizados, y el Plan de Regularización de Establecimientos Platenses, que posibilitó normalizar la situación de comercios, industrias y empresas de servicios sin habilitación vigente, garantizando además condiciones de higiene y seguridad.
Del recorrido participaron también el presidente del Centro Comercial de Calle 8, Valentín Gilitchensky; el vicepresidente de la entidad, Guillermo Salvioli; el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Martín Ranea; la presidenta de la Cámara Comercial Platense de Calle 9 y adyacencias, Natalia Raciti; la diputada provincial y candidata a renovar su banca Lucía Iañez; y el candidato a concejal Juan Manuel Granillo Fernández, entre otros.
Un golazo solidario para el fútbol femenino
Lotería de la Provincia y Telekino donaron pelotas y equipamiento deportivo al Club Everton.
Esta mañana, el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, junto a la empresa Telekino, realizó una importante donación de pelotas y materiales de entrenamiento al equipo de fútbol femenino del Club Everton de La Plata.
El acto se desarrolló en la sede del Instituto y contó con la presencia de su presidente, Gonzalo Atanasof, el gerente de Telekino, Ricardo Saggese, y el presidente del Club Everton, Marcelo Mazzacane, quien asistió junto a jugadoras de la institución.
La donación incluyó una veintena de pelotas y elementos clave para los entrenamientos como tortuguitas, vallas de salto y escaleras de coordinación.
«Sabemos de la importancia de esta donación para los equipos de fútbol femenino, por el crecimiento que vienen teniendo con la actividad y las expectativas a futuro. Con Telekino venimos haciendo este tipo de donaciones porque valoramos el rol deportivo y educativo que cumplen los clubes de barrio”, afirmó Atanasof.
Marcelo Mazzacane, en tanto, agradeció el acompañamiento institucional: “este año comenzamos con las divisiones juveniles que juegan en la Liga Amateur Platense, con fútbol infantil en tres ligas, y hace dos años que estamos participando en torneos de AFA. Este tipo de herramientas nos permite mejorar los entrenamientos, ser más competitivos y trabajar de forma más ordenada entre todas las categorías”.
Leonor, jugadora del club, también expresó su gratitud: “entrenamos tres veces por semana y con estos nuevos elementos vamos a poder mejorar la calidad de los entrenamientos y sumar ejercicios técnicos y tácticos”.
Cabe destacar que esta iniciativa forma parte del convenio vigente entre el Instituto de Lotería y Casinos y Telekino, cuyo objetivo es acompañar y fortalecer el trabajo que realizan clubes, instituciones y organizaciones sociales de la provincia.
El Club Everton fue fundado en 1905 y este año celebra su 120° aniversario. En ese marco, Mazzacane aprovechó la ocasión para invitar a toda la comunidad platense a los festejos que se realizarán el próximo 27 de septiembre.
Axel en La Plata: «La motosierra contra la casta, Milei la utilizó para destruir la producción»
«Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina»
“En esta elección hay mucho en juego: Milei va a venir a la provincia de Buenos Aires a buscar el apoyo que necesita para profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos”, expresó este lunes el gobernador Axel Kicillof al encabezar un plenario de la militancia del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de La Plata.
ES UN GOBIERNO ENTREGUISTA Y CRUEL DE LA DERECHA ARGENTINA
En ese marco, Kicillof destacó: “Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina: esa motosierra que Milei prometía que iba a utilizar contra la casta, la está usando para destruir la producción y los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los emprendedores”. “Ante eso tenemos una gran responsabilidad: recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo y defensores al pueblo, a la democracia ya nuestro futuro”, agregó.
EL GOBIERNO AMENAZÓ CON INTERVENIR LA PROVINCIA
En ese sentido, el Gobernador señaló que “el mismo Gobierno nacional que amenazó con intervenir la Provincia, ahora intenta naturalizar una forma de gobernar en base a decretos y vetos”. “Frente a ello, nosotros redoblamos nuestra presencia en las calles, recorremos y conversamos con todos los sectores que están siendo perjudicados: en la provincia de Buenos Aires no se gobierna desde el palacio, sino en las fábricas, las escuelas y los hospitales, escuchando y promoviendo la participación de todos y todas”, agregó.
PLANTAMOS BANDERA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES
«Estamos orgullosos de poder decir que desde el día uno plantamos bandera a favor de los trabajadores, de los estudiantes y de los más vulnerables. No buscamos atajos ni intentamos escondernos: no nos van a ver ni un segundo arrodillados ante el Gobierno de Milei», subrayó Kicillof y explicó: «Pueden intentar ahogarnos financieramente, pero no podrán cambiar nuestra decisión de actuar como un escudo y como una red que estén al servicio del único que nos da órdenes, que es el pueblo». bonaerense”.
EMPEZARON A INVENTAR NOTICIAS FALSAS
Por último, Kicillof resaltó que “al Gobierno nacional que ya empezó a inventar noticias falsas, le vamos a responder como sabemos: el Movimiento Derecho al Futuro va a estar las próximas tres semanas caminando y recorriendo todos los barrios para defender la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento de la unidad para ponerle un freno a Milei y sus políticas despiadadas”.
Participaron el intendente local, Julio Alak, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, Carlos Bianco; y de Trabajo, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las candidatas diputadas provinciales Lucía Iañez y Paula Lambertini; y la candidata a concejala Sol Maluéndez.
También estuvieron presentes la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; sus pares de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; y la dirigente María Reigada.