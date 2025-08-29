Información General
En septiembre, Cuenta DNI celebera el aniversario del Banco Provincia con promociones especiales
Septiembre es el mes aniversario de Banco Provincia, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes pero de 1822, y por eso su billetera virtual Cuenta DNI lanzó promociones especiales.
Cuenta DNI se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.
Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.
Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).
Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Cotizar un seguro de moto: Descubrí cómo calcular el costo de un seguro de moto y qué factores influyen en el precio
Si estás por cotizar un seguro de moto, conviene entender cómo se arma el precio y qué datos influyen antes de avanzar. En Argentina, el valor no es azaroso: responde a la cobertura elegida, a las características de tu moto y a tu perfil de conductor.
Con esta guía vas a ver cómo calcular seguro de moto de forma práctica para comparar opciones con criterio.
El costo seguro moto Argentina parte de una base de Responsabilidad Civil obligatoria y se ajusta con multiplicadores de riesgo.
La zona donde circulás, el uso cotidiano (trabajo, reparto, esparcimiento), tu historial de siniestros y si la dejás en garage o en la calle, hacen subir o bajar la prima.
La clave es identificar la cobertura mínima que necesitás y, desde ahí, sumar mejoras si aportan valor real.
Cuando revises opciones, vas a encontrar distintas coberturas para motos que ordenan el precio. En líneas generales, el rango va desde la RC obligatoria hasta planes con robo total y parcial, incendio, daños propios y asistencia. No todas las aseguradoras ofrecen Todo Riesgo para motos, sobre todo en cilindradas bajas, pero sí hay combinaciones muy convenientes de Terceros Completo con robo e incendio.
Cómo calcular seguro de moto paso a paso
- Definí el alcance: Elegí el nivel de protección que querés. Si buscás equilibrio, la cobertura moto contra terceros con robo e incendio es el punto de partida más común.
- Reuní los datos del vehículo. Marca, modelo, cilindrada, año y valuación de mercado. La cilindrada y la antigüedad pesan mucho en el precio.
- Completá tu perfil: Edad, años de licencia y antecedentes. Un buen historial sin siniestros suele habilitar descuentos.
- Ajustá variables de uso. Kilómetros estimados, rutas habituales y dónde duerme la moto. Zonas de alta siniestralidad o robo incrementan la prima.
- Compará franquicias y extras: Una franquicia mayor baja el costo, pero te traslada parte del riesgo. Evaluá asistencia al viajero, remolque, casco y equipamiento.
- Pedí cotizaciones y simulá: Con 2–3 cotizaciones reales, medí precio vs. coberturas y condiciones (carencias, topes y deducibles).
Tipos de cobertura y qué incluyen
- Responsabilidad Civil (RC): cubre daños a terceros hasta el tope de póliza. Es lo mínimo legal para circular.
- Terceros Ampliado / Completo: suma robo e incendio total (y a veces parcial), cristales y cerraduras según plan.
- Todo Riesgo (si está disponible): agrega daños propios y suele incluir mejor asistencia; es más costoso y con franquicia.
Fuente: Pexels
Factores que impactan en el costo
Características de la moto
La cilindrada es un driver fuerte: motos de 250 cc+ pagan más por potencial de daño y velocidad. También influye si es naked, street, touring o enduro, y el costo de los repuestos. Modelos muy demandados en reventa pueden tener prima más alta por riesgo de robo.
Perfil del conductor
A menor edad y menor antigüedad de registro, mayor prima. Un historial limpio y capacitaciones de conducción segura ayudan. Si usás la moto para delivery o mensajería, informalo: el uso comercial cambia la exposición y el precio.
Zona y hábitos
Códigos postales con alto índice de robo elevan el costo. Dejar la moto en la cochera, tener traba de disco o alarma certificada y estacionar en lugares vigilados suma a tu favor. La aseguradora valora medidas de mitigación.
Normativa y cumplimiento vial
Además de la RC, respetar la normativa de tránsito reduce el riesgo: uso de casco certificado, luces, patente legible, VTV donde aplique. Las compañías ponderan la cultura de seguridad y, si hay telemetría o apps de conducción, pueden bonificar.
Comparador práctico: precio vs. valor real
Armar una tabla simple te ordena la decisión. Incluí:
- Prima mensual y forma de pago (débitos suelen bonificar).
- Coberturas incluidas y exclusiones relevantes.
- Franquicia y topes por evento.
- Asistencia: remolque km, auxilio mecánico, cobertura de pasajero.
- Reputación y tiempos de respuesta en siniestros.
La idea es no comprar por precio “etiqueta”, sino por costo total esperado: cuánto te protege por cada peso que invertís.
Requisitos para asegurar moto
Para no trabar la emisión, prepará los requisitos para asegurar moto más comunes:
- DNI y licencia de conducir vigente, acorde a la cilindrada.
- Cédula verde (o azul si no sos titular) y título o constancia de dominio digital.
- Declaración de domicilio, correo y teléfono.
- Medio de pago (CBU, tarjeta).
- Fotos de la moto y accesorios, si la aseguradora lo pide.
- Medidas de seguridad declaradas (alarma, traba, GPS), si aplican.
Consejos para optimizar el costo sin resignar protección
- Elegí coberturas modulares: sumá robo e incendio si estacionás en vía pública; evitá extras que no usás.
- Revisá la franquicia: subila un poco si podés afrontar daños menores y buscás bajar la prima.
- Actualizá la valuación cada 6–12 meses para no quedar infrasegurado.
- Agrupá pólizas (auto + moto) y preguntá por descuentos por fidelidad.
- Mirá la letra chica: carencias por robo, exclusiones por uso comercial, límites de remolque y equipamiento.
Fuente: Pexels
¿Cuándo conviene subir de plan?
Si la moto es tu medio principal de movilidad o trabajo, un Terceros Completo robusto suele ser el “sweet spot”. Si la financiás o la dejás en la calle muchas horas, considerá ampliar amparos o bajar franquicia. Si es una moto de hobby y rueda poco, podés priorizar una RC + robo total con buena asistencia.
Con esta guía tenés un método concreto para cotizar tu seguro, equilibrando precio y protección según tu realidad. Seguí los pasos de cómo calcular seguro de moto, verificá que cumplís los requisitos para asegurar moto y compará planes de cobertura moto contra terceros y ampliados.
Así vas a optimizar el costo seguro moto Argentina y contratar con fundamentos, sin pagar de más ni quedarte corto al cotizar un seguro de moto.
Odino Faccia presenta “Para que todos sean uno”, su nuevo lanzamiento en homenaje al Papa Francisco
El artista internacional de la paz Odino Faccia anuncia el lanzamiento de su nueva canción “Para que todos sean uno”, disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 29 de agosto. La obra nace de una co-autoría única en la historia: Odino junto al Papa Francisco.
Con esta nueva versión, Odino se convierte en el único artista en ma historia en compartir autoría con dos Papas –Juan Pablo II y Francisco–, reafirmando así su compromiso de transformar en música los mensajes universales de paz, unidad y fraternidad.
“Para que todos sean uno” llega con un sonido renovado y actual, pensado para llegar a todos los públicos y transmitir un mensaje que hoy resulta más urgente que nunca: la construcción de puentes a través del diálogo, la tolerancia, la empatía y el amor como pilares para alcanzar la paz global.
“Esta canción es mi manera de agradecer y honrar a Francisco, un amigo y un guía espiritual que me confió la misión de cantar sus palabras. Es un llamado a ser mejores personas, a no quedarnos en el balcón de la historia, sino a ser protagonistas de ella”, expresó Odino.
El vínculo con el Papa Francisco
La relación entre Odino y el Papa se ha construido durante años, en un marco de mutua admiración y confianza. Francisco depositó en la voz del artista la responsabilidad de hacer eternos sus mensajes a través de la música.
Odino ya ha sido protagonista de momentos históricos: cantó en la Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII en la Plaza de San Pedro frente a más de un millón de personas y dos mil millones de hogares; participó del Domingo de Ramos en el Vaticano y fue elegido para abrir y cerrar los Partidos por la Paz en el Estadio Olímpico de Roma, junto a artistas como Tini, Nek y Lola Ponce.
Hoy, con este lanzamiento, Odino renueva su misión: acompañar el legado de Francisco a través de la música, ofreciendo al mundo un himno de unidad que se convierte en un mensaje de esperanza.
Sobre Odino Faccia
Cantautor argentino, Embajador de la Paz y reconocido como “La Voz por la Paz en el Mundo”, tres veces Candidato a Premio Nobel de Paz. Su trayectoria internacional lo ha llevado a compartir escenarios con artistas de renombre y a recibir distinciones de organismos y fundaciones por su labor en la promoción de la paz mediante la música y la concientización en valores a partir de la misma.