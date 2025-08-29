En septiembre, Cuenta DNI celebera el aniversario del Banco Provincia con promociones especiales

Septiembre es el mes aniversario de Banco Provincia, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes pero de 1822, y por eso su billetera virtual Cuenta DNI lanzó promociones especiales.

Cuenta DNI se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.

Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.