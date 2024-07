En plena lucha con Milei por la planta de GNL, Kicillof recibió al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles en la gobernación

En una entrevista radial, el presidente Javier Milei aseguró que la planta de GNL proyectada por YPF y Petronas no se realizará en Bahía Blanca y culpó al gobernador Axel Kicillof. El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, reveló que las empresas están «convencidas y decididas» de realizar la inversión en territorio bonaerense.

«Tenés el lastre de tener a Kicillof, que es un expropiador serial. Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien hubiera adherido al RIGI nacional«, aseguró Milei en una entrevista. Al ser consultado por la planta de GNL expresó: «Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vos vas a invertir donde esta Kicillof? Ni de casualidad. ¿Para qué quiere hacer uno (RIGI) distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?».

Desde el comienzo el proyecto de Petronas e YPF tenía como locación definida el puerto de Bahía Blanca. Sin embargo, con el cambio de gobierno apareció como posibilidad Punta Colorada, provincia de Río Negro. A pesar de que el titular de YPF, Horacio Marín, había dicho que la decisión se basaría en cuestiones técnicas, Milei dejó trascender que es una cuestión puramente política.

GNL: MILEI DICE QUE ES "OBVIO" QUE LA INVERSIÓN DE PETRONAS VA A RÍO NEGRO PORQUE KICILLOF ES "COMUNISTA"



En ese sentido, el presiente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, manifestó: «Luego de escuchar a Javier Milei, confirmo que si efectivamente la inversión de Petronas e YPF no se hace en Bahía Blanca será por una decisión netamente política. El presidente de la Nación no quiere a la provincia de Buenos Aires y no quiere a Bahía Blanca, tal como ya había quedado demostrado cuando vino por el temporal y les dijo a los bahienses que se arreglen como puedan».

«Y ahora lo vuelve a demostrar, si es que les termina sacando esta inversión tan importante para todos los bonaerenses. No quisiera creer que esta decisión insensata se debe a una contraprestación con los gobiernos de Río Negro y Neuquén por haber votado los diputados de estas provincias la Ley Bases, pero no deja otra cosa que pensar», apuntó Dichiara.

El ex intendente de Monte Hermoso destacó que «las condiciones desde todo punto de vista, geográfico, de infraestructura, de cercanía con población e inversiones y planificación a futuro, están todas dadas para que la inversión sea en Bahia Blanca».

Y subrayó: «No hay ningún tipo de sustento lógico y coherente para otra cosa. Incluso las empresas estan convencidas y decididas a realizar la inversión en el puerto de Ingeniero White».

«Es más, antes del 10 de diciembre, cuando el gobierno nacional era otro, ya estaba decidido que la inversión de Petronas e YPF se hacía en Bahía Blanca. El cambio comenzó a partir del gobierno de Milei. Es solamente él quien está decidiendo que la inversión se vaya a Punta Colorada, el inhóspito paraje donde viven 4 personas», disparó Dichiara.

Y concluyó: «Siempre hasta el último instante confiaremos que la lógica, la planificación, los consensos y la mesura se impongan. Ojalá que esta vez no sea la excepción, tal como cada uno de los bahienses lo merecen».