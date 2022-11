En medio del paro de trenes, Maturano elogió a Pichetto y reflotó la idea de crear un “Partido Laboralista”

El secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, realizó declaraciones de puro contenido político electoral en medio del paro nacional de trenes que afectó a millones de usuarios de todo el país. Aunque el argumento de la medida de fuerza fue el reclamo del pago de un bono para los jubilados, el dirigente sindical no se esmeró en ocultar la intencionalidad política del paro.

“El bono se lo pedimos al gobierno para todos los jubilados y pensionados del país. Sería un bono de 50 mil pesos para diciembre para que puedan tener una mesa digna. Por ellos nadie habla, protesta ni marcha. Están olvidados”, defendió Maturano que además de la Fraternidad lidera la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Uggat).

Y agregó: “La UGATT se acordó de ellas y lanzó este paro. Nosotros no queremos representar a los jubilados pero pedimos por todos y no solo los de nuestro sector”.

La rareza del paro de trenes es que el gremio lo lanzó en reclamo de un bono de 50 mil pesos para los jubilados, sector al que no representa, pero rechaza que el mismo sea pagado a los trabajadores activos que son sus afiliados.

“Pedimos este bono solo para los jubilados, no para los trabajadores activos porque ellos tienen paritarias libre. Por los jubilados no negocia nadie, dependen de los políticos que cambian las leyes como quieren”, expresó Maturano en entrevista con AM 530 Somos Radio.

El dirigente sindical detalló que La Fraternidad acordó un aumento del 98,6% hasta enero pero que, sin embargo, solo “le empatan a la inflación”. De todos modos, explicó que rechazan el pago de una suma fija para todos los trabajadores, como plantea un sector del gobierno y del sindicalismo, porque sino “mañana eso se puede perjudicar las paritarias”

En cuanto a la conciliación obligatoria que decidieron desoir, Maturano justificó que la misma “no alcanzaba a una organización de segundo grado como la nuestra”, y anticipó que si no hay respuesta al reclamo “repetiremos la medida de fuerza”.

Consultado sobre el panorama electoral en el peronismo, el titular de La Fraternidad analizó: “No veo armado posible, los trabajadores tenemos que hacer nuestro partido propio, volver al Partido Laboralista e ir a elecciones interna para ver quién gana“. A nosotros no nos convocan a los congresos del Partido Justicialista que está invadido por el kirchnerismo y tampoco para conformar las listas”.

El Partido Laboralista argentino fue creado en 1945 y sirvió para sostener la candidatura de Juan Domingo Perón al año siguiente. Luego de su triunfo entró en confrotación con Perón en rechazó a su pedido de disolución para integrar un sólo partido peronista.

Luego, Omar Maturano aseguró que su referente es Miguel Ángel Pichetto porque “es un hombre representativo del justicialismo que siempre fue leal”.

En cuanto a las PASO, el dirigente gremial dijo que “son un verso” y reclamó que vuelvan las internas partidarias. “El PJ tiene sus afiliados que deben elegir los candidatos como era antes”, demandó, y apuntó: “Picheto debería jugar la interna del peronismo pero no lo dejan”.

Días atrás había criticado duramente a Alberto Fernández al asegurar: “Yo cómo puedo votar a un radical. Un Ucedé. Estuvo con Cavallo. Fue de todos”.