En Magdalena lanzaron el primer cohete propulsado por biodiesel del mundo

La compañía de logística aeroespacial argentina de micro y minisatélites, LIA Aerospace, anunció que su cohete voló de manera exitosa. Se trata de Zonda 1.0, un cohete de 3,8 metros de largo, el primero del mundo propulsado con combustible biodiesel.

Federico Brito, fundador de LIA Aerospace, habló con Radio Universidad de La Plata y explicó: “La historia arranque hace unos años, cuando nos conocimos con Dan (Eterberg). Ahí desarrollamos un sistema de propulsión de 2 toneladas de empuje, con combustibles convencionales. Para eso tuvimos que desarrollar un montón de infraestructura, logística y componentes, hasta que decidimos darle forma de empresa, hace 4 años”.

El cohete propulsado por biodiesel fue lanzado 23 de enero a las 11:26 de la mañana en Magdalena, Provincia de Buenos Aires. “Lanzar desde la costa argentina nos permite acceder a diferentes planos orbitales y eventualmente tener diferentes locaciones de lanzamiento a lo largo de nuestra costa”, destacó.

“En ese camino, donde probamos diferentes combustibles, decidimos tomar esta idea medioambientalmente amigable y por eso lanzamos el primer cohete con biodiesel, el primero en el mundo en ser propulsado solamente con biodiesel. Desarrollamos ‘in house’ casi todos los componentes del cohete y los periféricos, como la rampa de lanzamiento”, explicó Brito.

Por otro lado, el fundador de LIA Aerospace contó que buscan firmar convenios con varias universidades y que están “en contacto entidades estatales argentinas” para asociarse y trabajaar juntos en “diferentes aspectos y componentes que hacen a un lanzador, que va a ser cada vez más grande y complejo”.

“Desarrollamos un sistema que permite que el biodiesel pueda ser encendido en la cámara de combustión del cohete. Podemos encender, apagar el motor e incluso variar su empuje”, expresó.

Sobre la elección del biodiesel, Brito señaló: “Hay una marcada tendencia mundial hacía los combustible verdes y creemos que esa es una característica de valor de LIA y diferencial y por eso queremos tener cohetes diferentes y no usar combustibles muy tóxicos y contaminantes. Nuestros cohetes tienen un 60 por ciento menos de huella de carbono en la atmósfera, lo que nos puede dar grandes ventajas comerciales”.

Sobre el potencial del país en materia aeroespacial, el emprendedor aseguró: “En Latinoamérica, Argentina es potencia científica y tecnológica e indiscutible. Están dadas todas las condiciones para avanzar en un montón de desarrollos. El recurso humano argentino es muy valorado en todo el mundo”.

Our rocket launch, as seen by the talented filmmaker @fsichel ! 🎥🚀🎞 pic.twitter.com/KhH0Siw8YZ

— Lia Aerospace (@LiaAerospace) January 29, 2021