“En la Provincia la vacunación es muy transparente”, aseguró el intendente Laprida

El intendente de Laprida destacó que se inmunizó para hacer un gesto de apoyo a la vacuna cuando era atacada por los medios de comunicación y la oposición.

El intendente de Laprida, Pablo Torres brindó detalles sobre la campaña de vacunación en su distrito y en toda la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une aseguró que “estamos muy contentos porque todo es muy transparente en la asignación de turnos”.

Torres destacó que “lo ocurrido con el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García fue un hecho muy puntual y que pagó con su puesto”.

En ese marco, el jefe comunal aseguró que no se siente un “intendente VIP sino todo lo contrario. Yo recibí la vacuna como todos los intendentes. Cuando me inmunicé, el Gobernador nos pidió a los 135 intendentes que hiciéramos gestos de apoyo en los distintos pueblos”.

Torres explicó que “cuando yo me la apliqué, la vacuna estaba teniendo un fuerte ataque de los grandes medios de comunicación y de la oposición. El presidente, Alberto Fernández fue denunciado por envenenamiento y en ese momento se requería un compromiso de todos los intendentes para demostrar a nuestros conciudadanos que habíamos recibido la inmunización de la Sputnik V”.

Por otra parte, el intendente contó su experiencia ya que se encuentra aislado por contraer coronavirus luego de haberse vacunado.

Señaló que “yo me di la última dosis en febrero y anduve bárbaro. Pero el sábado, al medio día detecté que no tenía olfato. Fui al hospital, me hicieron el test rápido y me dio positivo de COVID”.

Finalmente, Torres señaló que “en Laprida tenemos 931 vacunados que son casi el 12% de la población. Hoy recibimos 500 vacunas más. Anoche muchas docentes me contaban con alegría que habían recibido el turno”.