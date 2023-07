En la CGT, Massa dijo que su primer desafío será "mejorar el salario de los trabajadores"

Todo Provincial RADIO entrevistó al secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, quien se refirió a la última propuesta salarial presentada en negociaciones paritarias por el gobierno provincial y la situación edilicia de las escuelas.

"Estaremos algunos puntos sobre la inflación, algo que se dio en la mayoría de los tramos de los aumentos acordados durante esta gestión", aseguró el titular de UDOCBA y agregó: "En general, el salario docente ha estado arriba de la inflación".

Este martes, el gobierno provincial ofreció a los docentes un aumento del 45% en el salario básico repartidos en dos tramos: 30% en julio y 15% en septiembre. Además, la propuesta incluye un aumento del 97% en las Asignaciones Familiares y el compromiso de reabrir la negociación en octubre.

"La vamos a someter a consideración de nuestros compañeros y comunicaremos la decisión el jueves a las autoridades provinciales", señaló Alejandro Salcedo quien consideró: "Creo que es una propuesta aceptable dada la situación que estamos viviendo".

Consultado sobre la situación de la infraestructura escolar en la provincia, el dirigente sindical aseguró: "Hay un consenso generalizado de que este gobierno ha invertido mucho en infraestructura escolar, tanto en mantenimiento como en la construcción de escuelas nuevas".

Y amplió: "La provincia tenía un gran atrazo en infraestructura pero este gobierno ha volcado muchos fondos que en gran parte son ejecutados por los Consejos Escolares y los municipios. Por eso es muy importante la coordinación y que las partidas presupuestario se vayan rindiendo".

Sobre los paros convocados por Suteba Multicolor, Salcedo manifestó: "No quiero opinar de otro sindicato pero las medidas de acción directa como la huelga deben ser convocadas por las asociaciones sindicales y no agrupaciones. Si no lo convoca un sindicato no llega a ser un paro. Somos férreos defensores del modelo sindical argentino en el que los sindicatos tienen la representación colectiva de los trabajadores".

En cuanto a las elecciones y las críticas de algunos candidatos al sindicalimo, el dirigente de UDOCBA aseguró: "Hay expresiones políticas que están en favor de una mayor concentración económica, al punto de atacar la condición humana como la venta de órganos. Nosotros estamos del lado de los trabajadores y creemos que el sindicalismo es la columna vertebral de una sociedad más justa, equitativa y solidaria para lo que se necesita un Estado y sindicatos fuertes".