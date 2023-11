En el “Día de la Soberanía Nacional“, Milei presidente ratificó que privatizará YPF

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, aseguró que «el verdadero plan» del poder es que la postulante a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, sea quien acceda a la jefatura del Estado.

«Hay un modus operandi muy claro sobre cómo opera un sector de LLA: el mascarón de proa puede haber sido Javier Milei, pero el verdadero plan es Victoria Villarruel. Con Cecilia Pando no lo lograron y encontraron esta vía como para poder acceder al poder», sostuvo el funcionario massista.

Jorge D’Onofrio dijo que «claramente el mensaje es ese porque todas las propuestas o no pasan por la Constitución o requieren mayorías especiales en el Congreso y, si eso no existe porque no tienen legisladores, gobernadores o intendentes, la única manera (que plantean) es por la fuerza».

«Es por la fuerza, lo vienen tirando: si hay que suprimir el Congreso, se suprime; si hay que reprimir, se reprime. Incluso, ni siquiera tienen en cuenta la Ley de Seguridad nacional porque hablan del ejército cuando se refieren a los uniformados», describió D’Onofrio.

En ese marco, el dirigente del Frente Renovador planteó que es necesario «seguir esclareciendo».

Consultado sobre la imposibilidad de diálogo de los dirigentes de LLA, el ministro estimó que «uno los escucha indignados porque el Congreso plantea la posibilidad de un juicio político a la Corte, pero hablan de llevarse puesta a la Constitución o a las leyes y no dicen nada».

Asimismo, analizó que Milei «puede haber sido un canal para expresar la bronca, pero la gente no reivindica al partido militar ni mucho menos», por lo que dijo estar convencido de que «hay una revisión de ese voto en la gente».

«No creo que la gente de un salto al vacío», indicó e hizo un llamado a votar por el postulante del oficialismo, Sergio Massa.