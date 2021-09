Empresario acusado por varios accidentes, generó un grave choque múltiple y, por fin, le sacaron el carnet

“No puede manejar más ese hombre, yo no sé quién le da el carnet”, expresó una de las víctimas del choque protagonizado por Carlos Jorge Carlaván Goñi, dueño de Droguería Sur de Bahía Blanca. El empresario había chocado contra un paredón un mes atrás. Ahora se llevó puestos siete autos en pleno centro. Recién ahora el municipio pidió que le retiren el carnet.

“Estaba estacionado en el semáforo en rojo, sentí tres toques desde atrás. Me bajé y vi que la camioneta de atrás estaba acelerada. Me subí de nuevo para tirarme a un costado y la camioneta empezó a acelerar con todo”, relató el conductor de una combi que estaba justo delante de la Ford Ranger que conducía Carvalán.

“Me llevó a mí y a otros autos por 60 metros en fila india. Por suerte no había nadie en la vereda del Registro, yo pensé que hacía un desastre”, comentó y agregó: “El hombre no quería bajar, decía que no quería que lo toquen”.

A principios de agosto, el dueño de Droguería Sur se había estrolado contra el paredón de una vivienda del Barrio Patagonia mientras conducía una camioneta Dodge RAM.

Luego de ese accidente, el empresario no quiso bajarse del rodado, e incluso apuntó con una pistola de aire comprimido a una vecina que se acercó a la escena para auxiliarlo. Luego se resistió al arresto policial.

Carlaván tiene un grave antecedente de 2008 y enfrentó un juicio por tentativa de homicidio. En el marco del conflicto del gobierno nacional y productores agrarios, el empresario atropelló con su camioneta a un ruralista que se manifestaba en la ruta 33, a la altura del ingreso de Tornquist.

La Municipalidad de Bahía Blanca comunicó que elevó un pedido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para solicitar el retiro provisorio de la licencia de conducir del hombre de 62 años y pidió que sea sometido a un nuevo examen psicofísico.

El organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación ya hizo lugar a la medida preventiva requerida por el gobierno comunal.