Un ex empleado de una planta avícola denunció que lavan con cloro pollos podridos para venderlos: la respuesta de la empresa

Cristian, despedido hace unos meses de la empresa, publicó imágenes en redes sociales sobre las condiciones higiénicas de la empresa. Las fotografías causaron indignación en los vecinos de Cañuelas.

Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas luego de que Cristian Naranjo, un ex empleado de la empresa “Supremo” que funciona en la localidad bonaerense de Cañuelas, denunciara la higiene de los pollos que se ponen a la venta.

Según contó en sus redes sociales, en enero de este año fue despedido cuando estaba esperando el resultado de un test de coronavirus, que finalmente dio negativo.

Pero ausentarse preventivamente “fue considerado como una falta para la encargada”, que decidió desemplearlo.

“En este estado vende el pollo para la gente, en el piso lleno de agua donde toma olor y hacen lavarlos con cloro”, denunció en su cuenta de Facebook, junto a imágenes desde el interior del lugar.

Naranjo también expuso el incumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad sanitaria, y además agregó gravemente: “Encima están comidos por las ratas, vergüenza”.

Esto lógicamente ocasionó un revuelo importante entre los vecinos de Cañuelas y rápidamente su publicación se viralizó con cientos de comentarios.

La contundente respuesta de la empresa

En declaraciones con el medio nacpopcañuelas, la empresa Supremo respondió que son “fotos malintencionadas” y que esa pésima higiene no es rutinaria.

“Existen inspecciones y hay un veterinario que asiste todos los días a la faena”, indica el escrito de la compañía que no desmintió que las imágenes correspondan a su planta de Pellegrini.

En el mismo, la empresa no refuta la elocuencia del material publicado por Naranjo, admitiendo de manera implícita que se trata de las instalaciones de la planta de Pellegrini, pero dejando en claro que esa no son las condiciones habituales y que se trataba de un contexto excepcional.

“Queremos aclararle a los vecinos de Cañuelas la verdad de los comentarios que han circulado en los últimos días. Señor vecino: ustedes pueden pensar q sea una rutina de trabajo las fotos q han circulado? Sabemos q esta la creencia de que en este país se arregla todo y que vale todo. Pero no. Existen inspecciones de rutina de Asuntos Agrarios. Hay un veterinario de registro que asiste todos los días a la faena que no va a arriesgar su título si las condiciones sanitarias no están dadas”, relata el enunciado.

“Particularmente no nos enoja q alguien suba fotos mal intencionadas. Enoja que la gente comparta esos comentarios sin saber. Y nos duele por los demás empleados que nos hicieron saber que estaban angustiados por la situación”, expresa la carta publicada en redes.