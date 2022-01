Empezó la negociación paritaria estatal 2022 en la Provincia: lo principales planteos de los gremios

El ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno bonaerense, Pablo López, se reunió este jueves con los representantes de los sindicatos para dar inicio a la negociación paritaria estatal 2022. La reunión sirvió para escuchar las principales demandas de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Ley 10.430.

“El 2021 fue un año complejo atravesado por la pandemia pero a través de un Estado presente y con el apoyo de los gremios alcanzamos uno de los objetivos que nos planteó el gobernador Axel Kicillof que fue la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores”, aseguró el ministro de Economía bonaerense.

Y agregó: “Con la reactivación económica impulsada por el Gobierno provincial, atendiendo los déficit estructurales de la Provincia, seguiremos jerarquizando el empleo público provincial”.

En este primer encuentro de la paritaria estatal 2022, que se desarrolló de manera virtual, los funcionarios escucharon las principales demandas de las y los representantes gremiales, quienes destacaron el diálogo y el compromiso que tuvo el gobierno provincial en las negociaciones salariales en 2021.

Paritaria estatal 2022: los planteos de los gremios

Desde ATE provincia de Buenos Aires plantearon la necesidad que en este 2022 “de manera rápida se instrumenten aumentos salariales que permitan ir recuperando poder adquisitivo para todos los y las estatales que en su momento fue seriamente lesionado con el gobierno de María Eugenia Vidal y que por la pandemia no se ha podido recuperar”.

“Este tiene que ser el año de despegue del poder adquisitivo. Por eso, planteamos la necesidad de que mejore la calidad del salario, que todos los aumentos que se otorguen sean remunerativos y bonificables, que se tenga mayor consideración en los pisos salariales, con tratamiento especial en los auxiliares de la educación y salud, entre otros, siendo estos sectores estratégicos y que tienen un retraso salarial” , aseguró el titulr del gremio, Oscar de Isasi.

ATE también pidió recuperar la movilidad de las bonificaciones fijas e invariables que se definieron a partir del pase al Régimen de las 40 horas, para aquellos trabajadores y trabajadoras que optaron por quedarse en el Régimen de 30 horas.

Por otra parte, se expresó la necesidad de una nueva tanda de pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras incorporados al proceso de regularización. “Se necesita que los que están en planta temporaria pasen a planta permanente, para seguir avanzando y terminar con la precarización laboral en el Estado provincial”, apuntaron.

Asimismo, desde ATE se pidió continuar con la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo. En este punto ya se avanzó en el capítulo de las nuevas Licencias Parentales pero el gremio asegura que ahora se debe continuar hacia una Carrera Administrativa.

En el plano especifico de los Auxiliares de la Educación, avanzar en la derogación de la Resolución 293, para reinstalar la Resolución 2066 que mejoraba sustancialmente las condiciones laborales. Se planteó, además, un aumento del salario diferenciado y que incorpore la calidad del salario, pero que no signifique un aumento en la jornada laboral.

Por otra parte, se pidió avanzar en la recategorizaciones adeudadas en la eliminación de los topes de las asignaciones familiares y en ese camino cada aumento salarial debe ser automático el aumento de los montos y los techos.

Los pedidos de FEFEGEPPBA

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) solicitó:

• Que el acuerdo de incremento salarial sea retroactivo al mes de Enero del 2O22.

• Convocar PARITARIAS CORTAS. Con un lapso de tres o cuatro meses entre ellas, con el objetivo de ir subsanando los efectos de la inflacion, en la busqueda de sostener el poder adquisitivo de los salarios.

• Recuperar el 3% de antiguedad

• Una vez establecido el acuerdo, se haga la inmediata convocatoria a las PARITARIAS SECTORIALES, no solo a las Leyes especiales sino también a las que tengan trabajadores ESENCIALES, casos como, el Sector de Salud Publica, Obras Sanitarias; ARBA, etc. Con el fin de poder discutir y darle un marco legal a la calificacion de “Trabajadores esenciales”.

• La implementacion de una Bonificacion del 20 % del tope del Agrupamiento (año 2015) para aquellos trabajadores que, en la re categorizacion de dicho año, Ilegaron al tope de su agrupamiento y quedaron sin posibilidad de ascensos.

• La TITULARI ZACION de LOS CARGOS INT ERINOS (I den 2015), cualquiera sea el nivel Jerarquico del Agente.

• Recuperar el porcentaje de la Bonificacion x antiguedad de los años no percibidos, año 96 (O%) 97 (1%) desde el 98 al 2005 (2%). Nuestra propuesta es Recalcular el porcentaje de los años de Antiguedad al 3 % x año.

• Restablecer el PRE IIO JUBILATORIO de los 6 meses, al calculo del mismo sea por todo concepto, como se abonaba antiguamente.

• Convocar en caracter de URGENTE a una mesa Técnica con el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, para discutir la situacion financiera del mismo, y el blanqueo de algunos aportes que dicho instituto no percibe (Ej. Becarios de Salud. Contingencia 9.700. Vacunacion 2O.OOO. Residentes 5.OOO Y Plas de 35.OOO trabajadores con contratos precarios y que no aportan al sistema).

Participaron del encuentro los y las representantes de los gremios nucleados en ATE, UPCN, FEGEPPBA, AEMOPBA, AMS, APLA, CICOP Y AMRA.

También, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas participó el Subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; y por el Ministerio de Trabajo el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Leandro Macía; la directora provincial de Negociación Colectiva, Natalia Villalba Lastra; el subsecretario de Empleo Público y Gestión de Bienes, Daniel Lorea y la directora provincial de Prestaciones y Recursos del IPS, Carmen Sarra.