El Tangazo del fin de Semana: “Pichuco” con Edmundo Rivero en Gimnasia

Por: Pedro Colombo (Escritor y Periodista)

El Club Gimnasia y Esgrima La Plata ha sido constante receptor de grandes artistas del Tango. El día 20 de febrero de 1949, se presenta la ORQUESTA TIPICA DE ANIBAL TROILO, con su cantor EDMUNDO RIVERO. Este, sorprendentemente, se había sumado a las filas de “Pichuco”, reemplazando a Alberto Marino. Entre los temas cantables en el palco del “Tripero”, constan “El último organito”, “Cafetín de Buenos Aires”, “El milagro”, “Yira Yira” y “Sur”, que requirió bises. El espectáculo, conducido por Tito Martínez del Box, se enriqueció con las voces de ALBERTO GÓMEZ y SABINA OLMOS y la Jazz de EMMY RAYMOND.

La conjunción de Troilo y Rivero (apodado por el “Bandoneón Mayor” como “El Gaucho”) se debió a una recomendación de Carlos de la Púa, muy amigo del cantor por sus afinidades lunfardas. Troilo la atendió y en una reunión en el boliche “La Cartuja”, se concertó el vínculo. Rivero no habló de “guita”. Le dijo: “Mire, mi preocupación es llegar a tener un buen repertorio. Así que usted me dice qué es lo que le gusta de lo que yo canto ahora; y además me arrima otras piezas para completarlo”. (Rivero: Una luz de almacén). Acuerdo absoluto. La relación duró desde el 1º-4-47 hasta el 31-7-49, dejando veintidos magníficas grabaciones (Victor 1ra.Serie).

“PICHUCO”: Aunaba la sonoridad clásica de las orquestas del cuarenta y el equilibrio estético entre la poesía, el canto y la danza. Aceptaba el lunfardo, pero su paladar era para sabores finos: Manzi, Cátulo, los Contursi, Expósito, Cadícamo y otros de esa talla. Llevó al disco 485 obras (Victor, TK y Odeón) entre 1938 y 1971, con voces estelares: Fiorentino, Marino, Floreal Ruiz, Rivero, Casal, Raúl Berón, Goyeneche, Cárdenas, Rufino, Nelly Vázquez…Dictaron cátedra con Roberto Grela en Cuarteto.

RIVERO: Resistido por su voz de bajo, distinta a las de tenores y barítonos dominantes en el tango, se consagraría cuando interpretó “Sur”, “capo lavoro” de Troilo y Manzi, en los carnavales de 1948 en San Lorenzo de Almagro. Actuó como solista desde 1950. Sumó en total 422 grabaciones (de ellas 24 con Horacio Salgán) e impuso el “lunfardo reo”. Lo disfrutamos a mediados de los años ´60 con alumnos de Periodismo, en el Boliche “Nonino”, de 7 e/45 y 46, La Plata. Es el último GRAN CANTOR NACIONAL.