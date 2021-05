El Tangazo del Fin de Semana: en “la fusta” el tango cruza el disco por varios cuerpos

Por: Pedro Colombo (Escritor y Periodista)

Recordar la presencia del TANGO en el restaurante musical de calle 1 y 49, denominado “LA FUSTA” (en homenaje a Carlos Gardel, los miles de trabajadores del Turf y un viejo bar de la zona del Hipódromo de La Plata), puede sacarnos un lagrimón de alegría y sentimientos que aceleran el cuore. Bajo la conducción de Miguel y su compañera Mariela, “La Fusta” durante muchos años, persistió en un desafío difícil, aunque superador por sus espectáculos y la excelencia de sus comidas. En la ocasión, nos remitimos a la actuación de una de las figuras de cartel que animaron sus programas…Y otras más.

Sucedió a fines de mayo de 2017, con la actuación de CARLOS ROSSI. Acompañado por el pianista José Scelzi y el violinista Lisandro Pejcovich, el ex cantante de Ángel Condercuri, “Pepe” Basso, Cholo Montironi, Omar Valente y otros, nos deja lo mejor de su repertorio, incluyendo obras de su trayectoria solista, acompañado con “Misteriosa Buenos Aires” y otros músicos. La coloratura de la voz de Carlos en “Rosicler” “Mientras tú no llegas” o “Besos brujos”, nos recuerdan al platense Héctor Omar. La sensibilidad para captar y expresar con delicadeza y hondura, letras que abren a la nostalgia y al apasionamiento exento del menor desborde, se asimilan al ex cantor de Pedro Láurenz.

TANGO CON AMIGOS

En una mesa especial, quién suscribe supo compartir junto con Carlitos Savino, Hugo Córdoba, “Coco” Buscaglia y el cantante Ruben Darío a los mejores cantores que nos visitaron: desde el amigo “racinguista” Carlos Morel, hasta el veterano maestro Alberto Podestá…En la ocasión, la experimentada Carmen Miranda condujo el espectáculo. Para reafirmar la calidad de las voces locales, la “Negra” Griselda Barrué y Ciro Ciochini, nos regalaron sus tangos, entre festejadas anécdotas. Se recuerda afectivamente, cuando “El Alemancito” Reynaldo Martín regaló un retrato enmarcado de Carlos Gardel, diciéndonos: “Pónganlo lejos, para que al cantar no se me aflojen los pantalones”.

MÚSICA

