El SMN emitió alertas amarillas por tormentas fuertes para casi toda la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán la zona desde la noche de este lunes y durante la madrugada del martes. El aviso rige entre las 18 y las 6 horas, período en el que se prevé actividad eléctrica, intensas ráfagas y posible caída de granizo.

Según el sistema de alertas del SMN, las tormentas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados de entre 15 y 45 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían superarse de forma puntual. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del territorio.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 27 grados, mientras que el martes presentará una mínima de 14 grados y una máxima de 20.

Durante el resto de la semana, el SMN anticipa tiempo más estable, aunque no se descartan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del viernes. Las temperaturas máximas hasta el domingo oscilarán entre 20 y 22 grados, con valores más frescos de 17 grados previstos para jueves y viernes.