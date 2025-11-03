El SMN elevó a naranja la alerta por tormentas para el centro bonaerense: los municipios alcanzados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este lunes su reporte y elevó a nivel naranja la alerta por tormentas para gran parte del centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se prevén lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.

La alerta naranja rige para los municipios de Laprida, General Lamadrid, Olavarría, Henderson, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Los Toldos, Alberti y Chivilcoy, donde se esperan tormentas fuertes o severas durante la madrugada del martes.

Según el organismo, en esas zonas podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual, además de intensas ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Qué implica la alerta naranja por tormentas

El nivel naranja significa que existe riesgo meteorológico para la población, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por canales oficiales y tener a mano elementos de emergencia ante posibles cortes de luz o anegamientos.

Municipios bajo alerta amarilla

En tanto, el nivel amarillo se mantiene para otras zonas de la provincia, donde las tormentas serán de menor intensidad, aunque también podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente. En esas regiones, los acumulados podrían oscilar entre 30 y 65 milímetros.

Recomendaciones del SMN

El organismo nacional aconseja no refugiarse debajo de árboles, evitar circular por calles inundadas y desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas. Además, se recomienda asegurar objetos sueltos que puedan volarse con las ráfagas.