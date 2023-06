El Sindicato de Fleteros negocia con el Gobierno para lograr tarifas dignas y erradicar el trabajo en “negro”

En las últimas horas, el Secretario General del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA), Mario Pereyra, acompañado por el Secretario Gremial-Guillermo Climent-, y los referentes de la Rama Cereal Oscar Hernández y Cristian Cardoso, se reunió con diputados nacionales en el Ministerio de Transporte de la Nación para avanzar en normativas que mejoren las tarifas que se pagan a los transportistas fleteros, y de esta manera erradicar el trabajo en “negro”.

Durante la reunión llevada a cabo en el edificio de Paseo Colón al 300, que fue encabezada por el Subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcelo Torres, estuvieron presentes los diputados nacionales Micaela Morán, Jorge Antonio Romero, Carlos Selva y Blanca Osuna, todos integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja.

Desde el Sindicato expresaron que si no se mejoran las tarifas para los fletes, los propietarios de camiones no podrán mejorar sus vehículos ni tampoco cumplir con el convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros 40/89: “Si no hay tarifas dignas hay precarización laboral”.

Al finalizar el encuentro en el Ministerio de Transporte de la Nación, Pereyra aclaró que “la reunión en el Ministerio forma parte de la agenda de trabajo que el Sindicato viene concretando con los distintos organismos oficiales para jerarquizar la actividad del transporte de cargas en todo el país y lograr tarifas dignas que mejoren la actividad fletera”.

En los próximos días, se concretará una nueva reunión para avanzar en resoluciones administrativas inherentes a la temática planteada.