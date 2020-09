El Rector de la UNICEN criticó a Lunghi por sacar a Tandil del sistema de fases: “No estamos de acuerdo”

Roberto Tassara, Rector de la Universidad Nacional del Centro, se expresó en contra del “semáforo” implementado por el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, en remplazo del sistema de fases impuestas por el gobierno provincial para abordar la pandemia.

“Me voy a permitir opinar porque fue consultada otra gente y la Universidad no. Estoy sorprendido, porque veníamos trabajando muy bien. Es una decisión equivocada, eso hubiéramos dicho si nos consultaban”, expresó Tassara en dialogó con Radio Voz (FM 106.9).

“La autonomía está en el marco de determinadas leyes. Yo soy un fanático de la autonomía universitaria, pero no podemos irnos de las reglas generales. La palabra clave es autonomía responsable”, agregó el rector de la UNICEN.

Y reforzó: “No deja de sorprendernos, es una decisión fuera de contexto. Yo amo y defiendo Tandil, pero quedamos como insolidarios con el resto del país. Me parece un error”.

Tassara afirmó que “me sorprendió que no nos llamara, aunque no creo que sea tan importante como para ello. Pero me preguntan y respondo: me parece un error, creo que no podemos abandonar lo que decidieron los infectólogos en el país”.

El rector aseguró que lo consultó con las autoridades de la Facultad de Cencias de la Salud y que le “dijeron lo mismo, que estaba mal, que el sistema de fases es lo que va. Así se evitaron muchas muertes, el país no estaba preparado”.

“Le pediría al intendente que reflexione, estamos llevando adelante acciones conjuntas, por qué tenemos que dar este paso que confunde a la gente. Como muchas veces hemos acompañado, esta vez no, es parte del juego. No es algo personal, en la Universidad en general ha generado un malestar. No solo porque no nos consultaron, sino porque no estamos de acuerdo”, remarcó.

Y concluyó: “Es un exceso de autonomía que no tiene sentido, lo que se espera de estos tiempos es solidaridad”.

