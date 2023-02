Un turista de 24 años murió ahogado en San Clemente del Tuyú. Cristian Montiel, que se había metido al mar el domingo por la mañana, fue encontrado sin vida en las últimas horas a dos kilómetros al norte del muelle de esa ciudad balnearia.

De acuerdo a lo que informaron voceros locales, la víctima fatal era oriunda del partido bonaerense de Esteban Echeverría.

El domingo, Montiel había llegado muy temprano a la playa para pasar un día junto a su familia. Cerca de las 8:00, estaba jugando al fútbol con su hermano de 14 años y luego ambos se metieron en el mar, pero de inmediato quedaron atrapados.

Rocío, la esposa de la víctima, reveló que los dos “lucharon para salir e incluso Cristian le pidió ayuda a su hermano, logrando tomarlo de la mano, pero terminaron soltándose”.

El menor de los hermanos fue rescatado por un hombre que se arrojó al agua y nadó hasta él para poder sacarlo. Sin embargo, Cristian no corrió la misma suerte y fue arrastrado unos 200 metros mar adentro, hasta una zona cercana al muelle.

Cristian Montiel fue hallado sin vida en San Clemente: sin guardavidas y el triste final

Testigos mencionaron que algunos pescadores, al verlo luchar desesperado contra las olas, intentaron ayudarlo con sus cañas. Pero el joven no pudo aferrarse a ninguna de ellas, se perdió de vista y fue encontrado varias horas después sin vida.

La Municipalidad de La Costa confirmó que no había guardavidas en el momento del hecho, porque comienzan a trabajar desde las 10:00.

Pocas horas antes del hallazgo, cuando ya se presumía el peor final, una mujer que se identificó como la madre de su hijo publicó en redes sociales fotos en el que se los ve a ambos junto a un niño y acompañó las imágenes con un texto desgarrador en el que le pide a Cristian que vuelva.

“Cristian Montiel es el papá de mí hijo se fue a pasar el día en San Clemente y se lo llevó el mar”, contó la mujer, que además clamó: “Por favor volvé, volvé por tu mami, por Ciro, él pregunta por vos, no le puedo decir que por su papá no vuelve nunca más no le puedo decir eso”.