El parque aéreo "Aeropolis" asegura que el rescate de la nena fue "normal" y que se "viralizó" porque lo filmaron

El Juzgado de Garantías N° 1 confirmó la detención de los tres patovicas del boliche Tom Jones de Necochea que golpearon salvajemente a Hugo y José Aguilar. Quedaron imputados por "lesiones agravadas por el abuso premeditado de dos o más personas".

La justicia ordenó el arresto de César Jorge Martínez (47), Alan Nahuel Pirrota (30) y Gonzalo José Roldán (33), los trabajadores de seguridad de Tom Jones apuntados por la golpiza ocurrida en la madrugada del domingo.

Este martes serán indagados formalmente por el fiscal del caso Guillermo Sabatini, de la UFI N°3 de Necochea.

A media mañana declaran los patovicas que golpearon brutalmente a Hugo y a su hijo a la salida del boliche Tom Jones, en Necochea. Ellos son César Martínez, Alan Pirrota y Gonzalo Roldán. Están imputados por lesiones agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas. pic.twitter.com/bzhffH2GRF — Jenny Di Serio (@jennydiserio) July 25, 2023

Hugo Aguilar, el hombre que se llevó los peores golpes, contó: “Se armó un problema entre los patovicas y los chicos. Con mi hijo estábamos atrás cuando se armó. La puerta del boliche estaba desbordada de gente afuera. No sé en qué momento hubo un disturbio”.

Según relató, él se acercó cuando le pegaron a José, su hijo: “Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención”.

“Yo me meto a defender a mi hijo y me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada. Cuando reacciono, que dos chicos que me ayudaron, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando”, agregó.

“Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande, te pegan una trompada y no necesitas más”, expresó.

Noche tranquila en Necochea.. La gente de seguridad del boliche TOM JONES parece que tenían ganas de pégarle al que se cruce. 🤦 pic.twitter.com/VsU0yIxSpc — Cambaceres juan manuel (@CambaceresManu) July 23, 2023

Y reprochó: “Esa gente no puede estar ahí. Como padre de familia, no me gustaría que mi hijo más chico el día de mañana lo golpeen así o me lo lleven en un cajón. Le puede pasar a cualquiera y es salvajismo eso”.

Hugo debió ser medicado y afirmó que con el correr de las horas comenzó a desinflamarse la cara. “Mañana tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela”, dijo.

En tanto, su hijo añadió que la pelea se generó a raíz de una discusión con un chico que vestía una remera blanca: “Empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto”.