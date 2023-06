“El padre lo maltrataba y no aguantaba más”, contó el amigo del nene de 12 años que manejó 450 Km

Uno de los dos chicos que viajaron desde Bahía Blanca hasta General Villegas desmintió la versión del padre de su amigo y aseguró que este lo maltrataba por lo que decidió robarle el auto para escapar con su madre a Santa Fé.

Ayrton, el chico de 12 años que acompañó a su amigo Isaías de la misma edad en auto, contó que lo vio triste y decidió acompañarlo hasta la ciudad santafesina para que pudiera ver a su mamá.

“El padrastro lo maltrataba y él no aguantaba más, se quería ir con la mamá, pero él no lo dejaba. La mamá no lo abandonó, se fue por la culpa del padrastro”, aseguró el menor.

El tutor de Isaís y dueño del vehículo que usaron los niños para viajar había asegurado que el chico se había ido a General Villegas para “ver a una amiguita”, y que luego de ser detenido no quería regresar con él a Bahía Blanca por miedo al castigo porque sabía “que se la mandó en grande”.

“La madre nos dejó hace 6 meses y recién ahora empezó a tener contacto con él. Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”, había dicho el hombre. Sin embargo, el amigo de su hijo dijo que en realidad la mujer escapó ante reiterados episodios de violencia.

Sobre el viaje, el niño afirmó: “La Policía no nos vio, no había ningún control ni nada. Íbamos en cuarta o quinta”.

Además, contó que levantaron a un joven que hacía dedo en medio de la ruta. “Tenía 21 años creo y pedía desesperadamente que alguien lo lleve porque lo estaba esperando la familia”, reveló.

“Le dijimos que lo podíamos llevar, pero nos íbamos a quedar por ahí tirados porque no teníamos nafta. Él se ofreció a pagar nafta y nos compró masitas. En la estación de servicio no nos dijeron nada”, reveló.

Recién en la ciudad bonaerense de General Villegas la Policía logró detenerlos y dar aviso a sus familiares. Por ahora, Isaías permanece alojado en un instituto de menores de esta ciudad a la espera de una resolución judicial.