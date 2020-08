El opositor Bugallo pidió respuesta del gobierno ante la falta de medicamentos a pacientes oncológicos

El legislador provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, le reclamó hoy en la sesión de la Camara de Diputados bonaerense, respuestas al gobierno de Axel Kicillof y a la bancada del Frente de Todos, ante la falta de explicaciones sobre las demoras y la falta de entrega de medicamentos oncológicos por parte del Ministerio de Salud provincial, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Desde el oficialismo que conduce la Cámara baja se negaron a incorporar a tratamiento sobre tablas el proyecto de solicitud de informes propuesto por el “lilito” para que desde la cartera de salud que conduce Daniel Gollan se de una explicación formal sobre este tema.

A mediados del mes de julio, el diputado opositor y activista en las redes sociales en la marcha del #17A, Luciano Bugallo, presentó un pedido de informes en la Camara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo explicaciones al Ministerio de Salud provincial “ante la posible falta de cobertura a pacientes oncológicos y otras enfermedades crónicas, de ciudadanos que no tienen obra social y residen en la provincia de Buenos Aires, y con el objeto de solicitarle información sobre la distribución de medicamentos oncológicos por parte del Banco de Drogas de la Provincia.”

Ante esta situación, el diputado Luciano Bugallo hizo uso de la palabra y por videoconferencia cuestionó al gobierno de Kicillof por la falta de respuestas y a sus pares del Frente de Todos por no incorporar el tema a la sesión.

“Estamos haciendo este reclamo no solo porque no nos han respondido por los canales institucionales que hemos utilizado, sino también porque lo hicimos en forma directa al ministerio y nunca, ni siquiera, nos respondieron con un acuse de recibo. Algo que debería preocuparnos a todos los bonaerenses, sobre todo a quienes tenemos la responsabilidad de representarlos y mucho más aún, en aquellos que repiten hasta el hartazgo el latiguillo de que la salud está por encima de la economía. En aquellos mismos, que celebran el hecho de que ahora tengamos ministerios de salud, pero no responden a una cuestión tan grave como esta, teniendo un estructura enorme para hacerlo.”

Finalmente, el legislador de la Coalición Cívica expresó a sus pares que: “la verdad es que indigna. No en lo personal, porque agradezco a Dios de no tener a nadie en mi familia, ni amigos cercanos que estén atravesando por este triste y preocupante abandono por parte del Estado provincial. sino que indigna como ser humano y duele como representante de los bonaerenses no poder dar respuestas a situaciones tan pero tan graves.”

