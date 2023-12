El nuevo intendente de Rivadavia, Juanci Martínez confirmó gran parte de su gabinete

El intendente de Los Toldos, Franco Flexas, habló con Todo Provincial RADIO sobre el panorama que se abre a partir de la elección de Javier Milei como nuevo presidente. «Habrá que verlo en la cancha, quiénes son los ministros y su comprensión del territorio», comentó el dirigente radical.

«Estoy muy expectante en lo que viene, Milei continúa afirmando lo que dijo en campaña pero habrá que ver si cuando asume las puede llevar a cabo», aseguró Franco Flexas luego del triunfo libertario en el balotaje.

El intendente radical aseguró que «es muy difícil proyectar con Milei», porque «con el peronismo uno conoce la dinámica». Sin embargo, consideró que «ahora habrá que verlo en la cancha, quiénes son los ministros y la comprensión del territorio».

«El presidente electo puede hablar de modo genérico sobre el Estado mínimo pero luego hay una realidad con muchas diferencias entre Capital Federal y los municipios más chicos donde si el Estado no está, no hay nada«, planteó Flexas.

Y graficó: «En Los Toldos todas las escuelas son públicas, al igual que la salud. Si no está lo público la gente no tiene donde ir, porque para el privado ciudades como la nuestra no son negocio».

El intendente radical consideró que «se viene una época muy compleja», pero que «lo veíamos venir gane quien gane», y por eso «nos preparamos para gobernar en una situación de malaria», aunque se esperanzó con que «ojalá que no sea así».

Sobre el fin de toda la obra pública, Flexas aseguró que «las obras públicas no son para los intendentes, son para la gente», y agregó: «Espero que algunos mensajes sean genéricos pero que luego se preste atención al territorio». Sin embargo Milei ya confirmó que se detendrán todos los proyectos, incluso aquellos que ya están en ejecución.

«Hubo un voto muy fuerte anti kirchnerista, la gente está cansada», planteó el intendente de General Viamonte y continuó: «Hay personas que piensan que Milei va a acompañar a los municipios. Yo estoy rezando».

En cuanto a las privatizaciones, Flexas opinó que «hay una fuerza que propone privatizar los medios públicos (Télam, Radio Nacional, TV Pública) porque hubo un abuso», pero aclaró que está en desacuerdo con esa solución. «Lo mismo pienso con YPF y Vaca Muerta que significan soberanía energética. Debe haber un comunicado de la UCR en ese sentido», expresó.

En cuanto a la quita de impuestos, Flexas alertó que «significa menos recursos para los municipios», pero dijo que hay que «esperar el presupuesto para ver que nos pasará, actualmente no tenemos nada concreto».

«Esperamos señales positivas, los municipios chicos dependen de la coparticipación que implica el 75% de los ingresos», advirtió Flexas.

En ese sentido, señaló que «muchas veces los temas se plantean desde una visión muy centralista», y planteó que «cambiar la coparticipación afecta a los municipios chicos donde también viven argentinos que necesitan servicios».

«No quiero entrar en pánico hasta que veamos los números que deberán discutirse en el Congreso, donde LLA no tiene mayoría. Será difícil que un pase un presupuesto que ahogue a todos los municipios porque generaría una dificultad social muy importante», remarcó.