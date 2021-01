El intendente de Pergamino criticó a Kicillof: “Menosprecia el trabajo de los equipos de salud”

El jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez criticó al gobernador de la provincia, Axel Kicillof quien expresó “Hicimos frente a la mayor crisis sanitaria con dos escarbadientes” en alusión a como había dejado el sistema de salud, la gestión de María Eugenia Vidal.

En su cuenta de twitter, el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez lanzó “El gobernador @Kicillofok con estas declaraciones desconoce y menosprecia el gran trabajo de los equipos profesionales de salud como el caso de Pergamino que cuenta con SAME, Hospital, Centros de Atención Primaria, Epidemiología y una articulación impecable con el sistema privado”.

Por su parte, el gobernador, Axel Kicillof sostuvo que “la ex gobernadora no abría nuevos hospitales cuando estaban listos en un 80 o 90%. Nos hubiera venido bien que en lugar de achicar el sistema de salud lo agradaran. Tuvimos que correr de atrás en una pandemia. Arrancamos en menos diez. Lo achicaron, lo desfinanciaron”.

Además, el mandatario provincial sostuvo que “Nuestro sistema sanitario había quedado abandonado y devastado después de un gobierno que decía que no le importaba sostener el sistema público de salud. Nuestro sistema de salud tiene problemas estructurales, que no le puedo echar la culpa al gobierno anterior, pero sí puedo decir que no quisieron ampliarlo. No quiero cargar las tintas sobre el gobierno anterior, pero abordamos la situación sanitaria más compleja del último siglo con dos escarbadientes”.

“Yo entiendo que algunos pensaran eso, que íbamos a colapsar. No tiene que ser malintencionado que puedan pensar en el desborde el sistema sanitario. Pero no es que no desbordó porque la comparación estaba mal, sino porque pasé de 800 a 2200 camas de terapia intensiva en tres meses en medio de una pandemia”, concluyó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.