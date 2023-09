El Intendente de Guaminí, Nobre Ferreira y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez recorrieron el frigorífico municipal

Concejales de Juntos presentaron un pedido de informes por un insólito hecho ocurrido en la farmacia del Hospital Municipal «Dr. Alberto Castro» de Tornquist. Las autoridades reconocieron que se encontró un lechón congelado en el freezer destinado a las vacunas y responsabilizaron al jefe de terapia intensiva y a la jefa de farmacia.

El Secretario de Gobierno del intendente Bordoni, Bruno Zacconi, aseguró: «El jefe de terapia intensiva le solicitó a la jefa de farmacia si no le guardaba un lechón en ese freezer. El hecho se produce. Nadie lo niega”.

Zocconi aseguró que por esta negligencia se perdieron dos vacunas neonatológicas por lo que los profesionales apuntados deberán abonar cerca de 100 mil pesos.

«No creo que haya habido una mano negra o mala intención de los profesionales. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación el 29 de agosto, a través de una solicitud que hace la Secretaria de Salud de inicio de investigación interna”, comentó el funcionario.

Continuando con su relato afirmó que “en ese sentido se inicia un expediente interno, el 289/23. En la nota, la jefa de vacunación solicita la investigación por la pérdida de 2 vacunas; no 300, no 600, no 3 millones de pesos; fueron 2 vacunas neonatológicas que se perdieron y habían sido pedidas a Región Sanitaria”.

La investigación interna concluyó y el Ejecutivo resolvió sancionar con diez días sin goce de haberes a los jefes de Terapia Intensiva y de Farmacia del hospital municipal. Además deberán abonar 100 mil pesos por el costo de las vacunas perdidas.

«Fue un médico y la jefa de farmacia. No son funcionarios políticos, son profesionales de planta permanente. Nosotros seguimos confiando en la calidad de profesionales que tenemos”, expresó el funcionario de Bordoni.

Sin embargo, admitió que «esto fue una situación completamente irregular», y aclaró que «las autoridades sanitarias tomaron las medidas automáticas de desinfección y se tomaron las medidas que correspondían».