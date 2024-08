El intendente de Azul decretó la Emergencia Económica: “Necesito que la sociedad comprenda la situación“

El intendente de Azul, Nelson Sombra, decretó la emergencia administrativa, económica y financiera por 180 días a partir del 1 de septiembre. Entre las medidas, anunció la reducción de su salario en un 30%.

La declaración de la emergencia administrativa, económica y financiera será acompañada por la implementación de un plan de facilidades de pago y regularización de deuda de contribuyentes para aumentar los porcentajes de recaudación y el uso de herramientas legales disponibles para alcanzar a quienes adeudan tasas desde hace mucho tiempo.

La emergencia incluye la puesta en marcha de un «programa de reducción y optimización de gastos» que comprende el congelamiento y rebaja del 15% del salario de funcionarios políticos; la disminución de su sueldo como jefe comunal en un 30%; la suspensión de viáticos para funcionarios; la reducción del 20% en compra de bienes y contratación de servicios; la revisión de contratos de obras y servicios en curso y acuerdos de consolidación de deuda con proveedores.

En cuanto a la planta de empleados, establece un máximo de 40 horas semanales en la carga horaria del personal municipal; la suspensión del pago de horas extras, de cobertura de vacantes y de otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras. En cada caso, se evaluarán excepciones a situaciones extraordinarias.

“Claramente tenemos una crisis económica, financiera y administrativa en el partido de Azul. Es un déficit estructural que lleva muchísimo tiempo y que por supuesto se aceleró o se agravó por las políticas económicas que se han declarado a nivel nacional”, aseguró el jefe comunal.

El intendente explicó que en Azul los fondos son en un 70% de origen provincial y solo un 30% municipal. Con relación a los gastos corrientes, informó que al 31 de julio de este año, las remuneraciones de la planta de personal rondan el 70% de los recursos, la recolección y barrido el 10% y otros un 20%.

Asimismo, Sombra invitó al Concejo Deliberante a que defina y ejecute un «programa de reducción de gastos».

“Esa es la realidad; está documentado; es información pública. Se las quería contar de cara a la comunidad, no en un salón cerrado en el que haya pocos actores. Necesito que la sociedad comprenda la situación que tiene Azul. Y no tengan dudas de que les he hablado con la verdad y el corazón”, finalizó Sombra.