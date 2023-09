El grupo de Vicegobernadores y Vicegobernadoras con fuertes críticas al centralismo porteño

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano destacó el trabajo en conjunto con Nación y municipios para impulsar obras en los 135 distritos. “Desde hacía décadas no se veía un plan habitacional a largo plazo en la Provincia”, aseguró el ministro Agustín Simone.

A partir de la creación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, en diciembre de 2021, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró dar un fuerte impulso a la política de construcción de viviendas, obras de infraestructura para garantizar el acceso a los servicios y generación de suelo urbano, con el objetivo de avanzar en la reducción del déficit habitacional.

En más de un año y medio, alrededor de 20.000 familias ya cuentan con su nuevo hogar en todo el territorio bonaerense y se avanza en la construcción de otras 50.000 casas más.

En concreto, se trata de 293 obras en marcha, con una inversión superior a los $298 mil millones, que se traducen en más de 16.000 viviendas en construcción, financiadas a través de la administración provincial. Si, además, se tienen en cuenta las 35.000 que están en marcha con recursos de Nación, la cifra asciende a más de 50.000 casas en ejecución.

“Son datos alentadores. Hacía décadas no había un plan habitacional a largo plazo como éste en la Provincia. Sabemos que seguramente no alcanzan para resolver la totalidad del problema del déficit habitacional”, reconoció Simone y agregó: “Una de las funciones del Estado es estar donde el mercado no llega. Nosotros creemos en la importancia de brindar más oportunidades a cada ciudadana y ciudadano. Por eso, impulsamos la construcción de viviendas en todas las localidades”.

De esta manera, el Estado provincial brinda la oportunidad de acceder a una vivienda propia a quienes de otra manera no podrían llegar a hacerlo. Son planes de vivienda a pagar a varios años, con cuotas accesibles que se ajustan a la realidad de las familias trabajadoras.

El Ministerio cuenta con dos organismos bajo su órbita, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Entre los proyectos en marcha destacan la construcción de 300 viviendas en el barrio Kennedy de Berazategui y el desarrollo de infraestructura para dotarlas de los servicios de gas, agua potable, cloacas, desagües pluviales, obras viales, alumbrado público, red de media y baja tensión y una planta de tratamiento cloacal. Lo mismo sucede en Florencio Varela con la construcción de 166 viviendas en el barrio San Luis con infraestructura que garantiza el acceso a los servicios y la finalización del barrio Las Margaritas donde fueron entregadas 260 casas y hoy avanza la pavimentación de los accesos.

Además, a través del OPISU, se llevan adelante un total de 232 obras, con el objetivo de transformar la realidad a través del mejoramiento habitacional para vecinos y vecinas de 187 barrios populares de 54 municipios diferentes.

No obstante, la cartera de Simone remarcó que las políticas habitacionales no se limitan al Gran Buenos Aires, sino que se extienden hacia los distritos del interior sin importar la cantidad de habitantes por distrito.

“El derecho al arraigo es un aspecto fundamental en las políticas impulsadas por el Gobierno de Axel Kicillof. La construcción de viviendas es parte de un conjunto de políticas específicas que están destinadas a generar igualdad y oportunidades en el interior de la provincia. Para que el que quiera vivir en el pueblo en el que nació y allí desarrollar su vida, pueda hacerlo”, afirmó el ministro.

Algunos ejemplos son las 145 viviendas que avanzan en Bahía Blanca; las 144 que se edifican en el partido de Carlos Casares -incluidas sus localidades de Smith, Bellocq y Moctezuma, de no más de 600 habitantes-; o el plan de reactivación de 96 casas en el municipio de Bragado que ya fueron entregadas. También destacan la finalización de 50 viviendas en Trenque Lauquen -tanto en la ciudad cabecera como en las localidades de Treinta de Agosto y Berutti-; y la construcción de 54 hogares en Pila y 56 en Tordillo, el municipio menos poblado de la Provincia, con unos 2000 habitantes.

Además de la construcción de casas, el diseño y la ejecución de políticas habitacionales que lleva adelante la Provincia, se apoyan en los siguientes ejes: obras de infraestructura para que los barrios cuenten con acceso a los servicios; proyectos de urbanización en barrios populares; créditos para la refacción y ampliación de hogares; y regularización de escrituras para que las familias puedan obtener su título de propiedad de manera gratuita.

Surgen así otras iniciativas que forman parte de la hoja de ruta de gestión del área administrada por Simone, como los créditos Buenos Aires CREA, accesibles para familias que quieren refaccionar su casa, o la participación en los operativos de regularización y entrega de títulos de propiedad, en el marco del programa «Mi escritura, mi casa», en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esta línea, hasta agosto de este año, el Ministerio lleva adjudicados más de 3.300 créditos y más de 45.000 escrituras entregadas, en más de 130 municipios de la Provincia.

«Este trabajo es posible gracias a la articulación entre los tres niveles del Estado: Nacional, Provincial y Municipal. Para lograrlo, vinculamos las políticas de suelo con las políticas de vivienda con un marco normativo que nos sirva para dar respuesta a la demanda habitacional», explicó Simone.

«La Ley de Hábitat, que cumplió 10 años, es una herramienta fundamental para la creación de suelo urbano. Nuestra idea, y lo que nos pide el Gobernador, es que en cada lote disponible se haga una casa. Y eso es lo que hacemos», concluyó el funcionario, al mismo tiempo remarcó que “a través de todas estas políticas, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano se encuentra presente en los 135 distritos de la Provincia”.