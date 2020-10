El diputado “Bali” Bucca apuntó: ¿De qué futuro me vienen a hablar si hoy los niños tienen hambre?

Después de la maratónica sesión para tratar el Presupuesto 2021, el diputado bolivarense Eduardo “Bali” Bucca fue uno de los cuatro legisladores nacionales en cerrar. Apeló principalmente al consenso y señaló que el gobierno no tiene más margen y debe definir un rumbo económico.

Alrededor de las 6 de la mañana, Bali Bucca destacó que “este presupuesto se está tratando en un contexto doblemente difícil, por un lado la pandemia, inesperada para todos; pero por otro lado, lo que ya sabemos hace años, la profunda crisis económica y social que afecta a nuestro país, donde más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, y lo preocupante es que esa cifra es peor para la niñez, donde 6 de cada 10 niños son pobres”.

A propósito de la pandemia, el diputado remarcó que la situación sanitaria en el interior del país es alarmante y “está llegando con fuerza, ya se ha llevado la vida de más de 30.000 argentinos y argentinas. Esta pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo lo hará, por eso disiento con el ministro de economía que daba por sentado que la pandemia nos iba a dar tregua cuando nos presentó el presupuesto. Lo cierto es que no sabemos cuándo tendremos la vacuna, ni cómo será la logística para vacunar a los argentinos ni cuándo vamos a lograr la inmunidad de rebaño para frenar la propagación. Todo esto que mencioné no es un tema menor a la hora de armar un presupuesto”.

En este sentido, el diputado Bucca fue contundente con su posición respecto al presupuesto: “No hay más margen para tirar de la cuerda, el gobierno no tiene más margen para tomar atajos”.

Además resaltó que “acompañar el presupuesto no significa estar de acuerdo con todas las decisiones económicas que ha tomado este gobierno”. Por otro lado hizo hincapié en la responsabilidad de la principal oposición: “deben hacerse cargo que tuvieron la posibilidad de gobernar y gran parte de las cosas no le salieron, pero lo importante es reconocer los errores para empezar a transitar un sendero de recuperación”.

Dentro de su discurso incluyó su visión económica subrayando que “en el proyecto de una nueva Argentina, hay cosas que sabemos que no van más: ni la ruta del endeudamiento ni el camino de la emisión descontrolada”. Y agregó: “definitivamente en este Congreso tenemos que debatir temas que van a lo más íntimo de la producción del país, como estimular la creación del trabajo privado, diseñar un nuevo sistema laboral, impulsar inversiones privadas bajando el enorme costo impositivo. De esta manera, sin lugar a dudas, comenzaremos a transitar una nueva Argentina”.

En referencia a los discursos anteriores de sus pares, Bucca insistió que por el bien de la sociedad se debe generar la voluntad para dialogar y encontrar caminos de consenso que fijen prioridades, y así lograr acuerdos entre los distintos actores políticos para resolver los problemas concretos que tiene hoy la sociedad Argentina. “Me preocupa enormemente ver que nos cuesta tanto generar entornos de diálogo, serios, honestos, responsables, para buscar puntos en común para temas tan importantes que hoy atraviesan a la Argentina”, señaló Bali.

Al mencionar la falta de consensos, Bucca se lamentó que un hecho excepcional como la pandemia no lo haya logrado y enfatizó: “Los niños y niñas en Argentina no tienen garantizado el derecho primario de una persona, que es el acceso a una alimentación de calidad, ¿cómo puede ser que no tengamos la capacidad de que nos unan estas causas para sentarnos alrededor de una mesa y construir acuerdos; mostrarle a nuestra sociedad que tenemos empatía, que tenemos corazón y que en definitiva no estamos buscando posicionamiento ni visibilidad en los medios”.

Horas antes le había dedicado unas palabras en memoria al ex Presidente Néstor Kirchner, por cumplirse diez años de su fallecimiento. En este sentido recordó la importancia que tuvo el riogalleguense para la renovación política de aquel entonces y destacó: “un dirigente político simple y llano, que hacía carne de los verdaderos problemas de la gente. Me gustaría destacar su audacia para construir transversalidad y concentración plural. Además su capacidad para convocar constantemente al diálogo y a los que pensaban distinto, lo que le permitió, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, romper el statu quo del peronismo ortodoxo que ya olía a naftalina y así posibilitó que miles de jóvenes podamos involucrarnos y en muchos casos ocupar lugares importantes, en mi caso, a los 32 años haber sido intendente de mi ciudad, de Bolívar”.

Por último agregó: “el mejor homenaje que podemos hacerle a Néstor es salir de la zona de confort, que ha establecido una grieta entre los principales dirigentes, que ocupan lugares sólo de confrontación y no se animan a buscar verdaderas mesas de acuerdo y de diálogo para resolver los enormes problemas que tienen los argentinos”.

