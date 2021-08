El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego “El colo” Santilli rechazó la propuesta de debatir que había hecho Victoria Tolosa Paz y de la cual Facundo Manes ya había dado su consentimiento. El “colo” no quiere por ahora”una vez que la sociedad decida ahí vamos a debatir”.

En declaraciones a Mañana Es Mejor por Radio Provincia se refirió a la propuesta de debate presentada por la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y dijo que “hoy estoy recorriendo los municipios para estar con todos los sectores, dialogar con ellos y una vez que la sociedad decida cuál va a ser el candidato ahí vamos a debatir. Hay que plantear el debate de los temas estructurales que tenemos”.

Al ser consultado sobre (la ex gobernadora) María Eugenia Vidal indicó que “en la vida hay cosas en las que nos va bien y otras que no. En las que no se lograron los objetivos hay que ver por qué sucedió y aprender de eso”.

EL COLO NO QUIERE DEBATIR

Con respecto a las encuestas que dan como ganador a la lista del Frente de Todos, Santilli afirmó que “nosotros ahora estamos en una primaria. Después del 12 de septiembre la gente decidirá quién será el encargado de competirle a la lista del Frente de Todos. El desafío es descontar la distancia de 2019 e ir en busca de ganar la elección”.

Además, destacó que “en un contexto de pandemia la responsabilidad la tienen quienes gobiernan y algo pasó en el primer semestre donde el gobierno no escuchaba a la sociedad. Hoy hay comerciantes que no están más, Pymes que no están más y chicos que no se conectaron con la escuela y eso es una pandemia educativa. Estar lejos de la gente no va”.

En cuanto a sus aspiraciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli manifestó que “esa no es la discusión que se está dando en estos momentos. En esta elección se discute qué país queremos. Ello se discutirá en 2023 y falta un rato para eso”.

Por último, precisó que Mauricio Macri va a formar parte de la campaña y dijo que “hasta ahora no estuvo porque estaba afuera pero ahora va a formar parte de todas las campañas como lo hace Elisa Carrió y Patricia Bullrich”.