Eduardo Duhalde anunció que trabajará para “conducir” el PJ bonaerense

El expresidente Eduardo Duhalde anunció en las últimas horas que trabajará para “conducir” al Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires y alentó a conformar una “gran coalición con las demás fuerzas” para las próximas elecciones.

En un video de casi un minuto publicado en sus redes sociales, Duhalde anticipó que empezará a “trabajar para conducir” el PJ bonaerense, que actualmente está presidido por el diputado del Frente de Todos (FdT) y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner.

El video que publicó Eduardo Duhalde

“Nuestros compañeros están sin conducción“, analizó el también exgobernador bonaerense, y si bien afirmó que “el peronismo ha sido usurpado” y ese expediente “se está resolviendo” en la Corte Suprema, resulta “necesario”, dijo, ponerse a trabajar”.

Tras advertir que “estamos todos peleados con todos dentro del partido”, Duhalde pidió “terminar con eso y, rápidamente, una vez que esté organizado, unirnos en una gran coalición con las demás fuerzas políticas, como lo hicimos siempre”.

“No hay salida en Argentina si nos seguimos peleando”, dijo Duhalde e insistió en que “todos juntos tenemos que armar una gran coalición”.

No obstante, el expresidente aclaró que sobre ese último punto “hablará más adelante”.

Quiero contarles que voy a trabajar para conducir el Justicialismo de la Provincia de Buenos Aires. No hay salida si nos seguimos peleando. Tenemos que terminar con eso rápidamente y unirnos en una gran coalición 👇👇#PJ #Justicialismo #PBA pic.twitter.com/jTVdlSTtEj — Eduardo Duhalde (@eduardoaduhalde) January 19, 2023

Duhalde desafía a Máximo Kirchner

No es la primera vez que Duhalde se enfrenta a Máximo Kirchner. En marzo de 2021, Duhalde le pidió a la Junta Electoral del PJ la impugnación de 12 candidatos de la lista oficial presentada por el líder de La Cámpora por no cumplir con “los requisitos” establecidos en la carta orgánica partidaria.

Según la presentación del ex presidente, Máximo Kirchner no cumplía con los dos años de afiliación necesaria: el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados recién lo hizo, según la documentación aportada por el ex mandatario, el 12 de febrero de 2021.

En la misma situación se encontraba el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, candidato a consejero en la lista oficial por la octava sección electoral: se afilió al PJ provincial el 3 de marzo, hace veinte días.