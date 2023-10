Economista, goleador y abuelo a los 42: la peculiar historia de Bruno Buyatti, el candidato de UxP que busca destronar al radicalismo en Pellegrini

Bruno Buyatti ganó las PASO en Pellegrini en una de las elecciones más ajustadas de la provincia de Buenos Aires. Ahora busca revalidar su triunfo y cortar con 28 años de gobiernos radicales. Su historia de vida está llena de datos de color: es el máximo goleador de la historia de la liga de fútbol regional, se recibió de economista trabajando como mozo y a, pesar de tener solo 42 años, ya es abuelo.

“Empezamos en 2021 a armar un proyecto nuevo, incluyendo a todo el peronismo del pueblo, con apertura a gente independiente y de otros partidos. En la legislativa de ese año perdimos por solo dos puntos y ahora revertimos ese resultado”, contó Bruno Buyatti a Todo Provincial.

El dirigente peronista tiene la titánica tarea de ganarle al radicalismo que gobierna el distrito hace 28 años. Pero, Buyatti no le tiene miedo a los desafíos y así lo demuestra su peculiar historia de vida.

“Me casé y fui padre muy joven. Me fui a estudiar a Buenos Aires con mi hija siendo bebé y trabajé de mozo hasta que pude recibirme de Licenciado de Economía en la UBA“, contó el candidato que tiene cinco hijos y ya es abuelo a pesar de tener apenas 42 años.

Además, Buyatti tiene una exitosa carrera como futbolista amateur en la Liga Trenquelauquense de Fútbol donde, en forma cariñosa, lo apodaron “El Eterno”. En agosto pasado, jugando para Huracán de Pellegrini, hizo su gol número 187 y se convirtió el máximo goleador histórico de la liga.

“Acá nos conocemos todos, en el último clásico un amigo que juega para ellos me dijo en un corner que si hacía el gol no me votaba”, contó entre risas.

Bruno Buyatti: “En el interior el Estado es todo”

El candidato a intendente de UxP en Pellegrini contó que decidió involucrarse en política para “mejorar la ciudad y devolverle todo lo que me dio”.

En ese marco, armó un frente plural con propuestas nuevas que buscan darle un nuevo impulso a esta pequeña ciudad del oeste bonaerense que cuenta con apenas 6820 habitantes.

“Acá todo es público, la salud, la educación y los servicios fundamentales. En pueblos del interior como el nuestro el Estado es todo, no se concibe nada sin el municipio”, expresó Buyatti.

Sobre el resultado en las PASO a nivel nacional, el candidato opinó: “Se entiende el enojo de la gente porque son tiempos difíciles pero tampoco podemos hacer una locura. Sin dudas el camino que nos conviene a todos es el del Estado presente”.