Jorge´s picantes: D´Onofrio chicanéo a Macri y le dijo “sino sabes como gestionar los boletos sin subsidio avisame y te explico”

El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, salió al cruce de Jorge Macri, actual Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex intendente de Vicente López, quien declaró que se duplicaría el costo del boleto de colectivos.

Sin embargo, el titular de Transporte bonaerense le respondió: “Hoy la provincia de Buenos Aires se hace cargo del 91% de los subsidios al transporte sin aumentar la tarifa del colectivo”. De esta forma, D’Onofrio defendió la postura del Gobierno Nacional ante la posibilidad de la quita de subsidios a CABA.

A su vez, D’Onofrio hizo alusión al Pacto Fiscal del 2018, “que se firmó entre el ex Presidente Macri y los Gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, en el que se incluía la quita de subsidios automotor”,

Además explicó las inequidades en las que devino aquel trato: “Esto con la provincia de Buenos Aires se cumplió a rajatabla. En el 2021 la Provincia, en lo que tiene que ver con subsidios al transporte, pagó el 91% y la Nación pagó el 9%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires pagó el 43% y la Nación pagó el 57% restante”.

El Ministro D’Onofrio destacó que el precio del boleto en las líneas de jurisdicción provincial se mantuvo sin tener aumentos al ser absorbido en plenitud por el Estado bonaerense y arremetió contra la gestión de Cambiemos y Macri: “Si no sabe cómo hacer para no subir las tarifas de los boletos sin tener subsidios, que me avise que le explico. Jorge Macri está cumpliendo con la máxima de Cambiemos que es que para desembarcar en la Provincia de Buenos Aires antes hay que ser funcionario porteño”.

Jorge D’Onofrio apoyó la posición del Gobierno Nacional de hacer cumplir la Ley 26.740 a través de su Artículo 2, aprobada en 2012, que dispone la competencia de la Ciudad de Buenos Aires como el ente exclusivo de la regulación y el control del Transporte automotor de los prestadores de servicio que circulen por su territorio.