Nacional
Donald Trump a Javier Milei: «Tiene mi total respaldo para la reelección»
El presidente Javier Milei mantuvo en Nueva York un encuentro con Donald Trump, en el que recibió el respaldo “total” del mandatario estadounidense de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La reunión se extendió por unos 20 minutos y allí el republicano elogió al jefe de Estado argentino por su “trabajo fantástico”, y manifestó su voluntad de seguir profundizando el vínculo.
Desde sus redes sociales, Milei compartió una foto en la que aparece sonriente junto a Trump y exhibiendo una hoja con un mensaje manuscrito en el que el exmandatario lo describe como un líder “fantástico”, “poderoso”, “muy respetado” y capaz de haber transformado la Argentina en “tiempo récord”. El posteo fue acompañado por su habitual “Viva la libertad carajo”. A la par, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a señalar: “Gran encuentro, gran momento”.
Durante la reunión, Trump se dirigió directamente a Milei: “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”. Y agregó: “Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”.
En el video difundido por la Casa Rosada, de menos de tres minutos, Trump insistió en que Milei “heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (sic) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez”. Además, lo definió como el “próximo presidente de Argentina” y, citado por la agencia Noticias Argentinas, subrayó: “Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si mirás dónde estaba cuando compitió por primera vez para presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”.
Desembolso del Banco Mundial
Casi en simultáneo, el Banco Mundial informó que en “los próximos meses” desembolsará préstamos por US$ 4.000 millones para acompañar “la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”. El organismo que conduce Ajay Banga precisó que la asistencia combinará financiamiento público con inversiones privadas.
Nacional
La imagen de Milei en su peor momento: Se pone en práctica el Plan «Leonidas» y queda en boxes Plan «Sacrificio»
En apenas dos meses, las expectativas económicas bajaron casi 20 puntos. Crece el descontento entre quisieron un cambio pero su economía empeoró mucho en muy poco tiempo. El golpe del 7S impactó de llenó en el corazón de la gestión, la imágen y las expectativas de un gobierno débil desde lo político, lo económico y ahora lo social.
Por: Mariano Gandini
Las reuniones en Olivos en los últimos días rondan en tres puntos centrales, que son las claves para los cercanos a Javier Milei. Remontar la credibilidad del gobierno y la imagen deteriorada del propio Presidente de la Nación (por eso el acto en Córdoba para volver a demostrar fuerza popular), retomar la centralidad en la agenda mediática; para generar sensación de tranquilidad y lograr un súper acuerdo con Estados Unidos para recolectar fondos que le dan paz hasta las elecciones.
Según un informe conocido este domingo por la Consultora Zuban y Córdoba la imágen del presidente continúa en un toban descendente y sin freno.
El 60,9% de los consultados cree que la dirección en la que está yendo el gobierno Libertario es la incorrecta. Es la primera vez en 20 meses que perfora el 60% negativo y donde solamente el 35% apoya al presidente.
A esto se le suma que la imagen del propio Javier Milei también cayó a sus peores números desde que comenzó su gestión. Con una aceptación que no supera los 40 puntos, mientras la negativa aumenta a casi 6 de cada 10.
Para colmo de males, la imagen de su hermana Karina Milei (El Jefe como lo llama el propio presidente) roza los 70 puntos negativos.
Evidentemente las malas decisiones políticas en el armado bonaerense son algunos de los motivos que explican estos números preocupantes para el mundo Libertario. Pero según el informe de Zuban y Córdoba las elecciones arrojaron un descontento por el rumbo económico que propone Luis Caputo, Federico Sturzzeneger y el propio Javier Milei.
Ante los números que preocupan al gobierno a solo 35 días de las elecciones generales de medio termino, intentarán aplicar un PLAN «LEONIDAS», para generar anticuerpos. Donde en las próximas 2 semanas continuarán acelerando a fondo sobre la teoría que «La casta política y el partido del Estado, diputados, senadores y gobernadores» buscan desestabilizar al gobierno, para que los mercados duden y eso impacte en el precio del dólar que tuve una fuerte subida en la última semana.
Sumado a esto, buscan lograr un buen acuerdo con Estados Unidos para que le preste unos 25 mil o 30 mil millones de dólares para poder llegar estabilizado hasta el 26 de octubre que son las elecciones y poder lograr una buena performance que le de aire para los próximos dos años
Si esto no funciona, y en los próximos 10 días, la situación no cambia, lo que le plantean a Javier Milei, a pesar de su pensamiento, es tener que cambiar rotundamente el destino y pegar un golpe de timón. «PLAN SACRIFICIO» dicen desde los entornos más cercanos a la Quinta de Olivos.
Este Plan «Sacrificio«, sería un similar a «quemar las naves» y cambiar su política económica e ideológica. Sacar las bandas cambiar y dejar que el dólar se posicione donde el mercado pretenda, corriendo riesgo a un fuerte impacto en la inflación; la bandera más grande que sostiene Milei; y la otra decisión que debería tomar, es la de correr a su propia hermana de la Secretaria General, demostrando que si hubo corrupción hay que atacarla por más de que sea un familiar y de esa forma logrando un poco más de aire.
Se vienen dos semanas muy complejas para el gobierno libertario de Javier Milei, donde deberá demostrar calma, tenacidad y firmeza, de lo contrario, el espiral descendente en el que se encuentra podría acelerarse de forma abrupta.
Nacional
Durísimo golpe para Milei: Diputados rechazó los vetos a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario
La oposición consiguió los dos tercios y revirtió los vetos de Milei a las leyes de Emergencia en el Garrahan (181-60) y Financiamiento Universitario (174-67).
La Cámara de Diputados le propinó este miércoles una durísima derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales. Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.
La sesión, cargada de tensión, marcó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Según supo Noticias Argentinas, la oposición logró articular los votos necesarios para insistir con ambas leyes, superando ampliamente el umbral que exige la Constitución para anular un veto presidencial.
Voto por voto: las leyes que ahora pasan al Senado
La primera votación fue sobre la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan. El veto de Milei fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos, consiguiendo así la mayoría calificada.
Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.
Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en la Cámara de Senadores, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había bloqueado.
Nacional
Milei al estilo Macri: “Lo peor ya pasó”
En una cadena nacional que duró un cuarto de hora, el presidente Javier Milei anunció esta noche el envío de proyecto de Presupuesto al Congreso. Lo hizo con una nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, aunque anunciando también aumentos para jubilados, personas con discapacidad, universidades y salud. Y prometió: “Lo peor ya pasó”.
“Esta noche estaremos enviando el proyecto de Presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación”, inició Milei, a las 9 en punto, su mensaje en cadena nacional. “Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, planteó el Presidente.
“Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento”, aseguró, y advirtió: “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país”.
Según Milei, “el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante”.
En ese punto, en mensaje a los legisladores que discutirán el proyecto, “ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes”.
Equilibrio fiscal
El equilibrio fiscal no es “un mero capricho”, sino “la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina”. Pero, aceptó Milei, “esta solución tiene plazos de desarrollos largos, como cualquier solución verdadera”. Y graficó: “En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio”. De esos cimientos, habló de la “baja sostenida de la inflación”, de la pobreza, de los impuestos y la salida del cepo “como grandes logros porque efectivamente lo son”.
Milei reconoció que muchos de los “logros” de su gestión aún no son percibidos por la gente “en su realidad material”. Pero lanzó: “Los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”.
Y volvió a la idea central: “No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y, por ende, el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”. “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables”, planteó luego.
Aumentos
Según adelantó Milei durante la cadena nacional, “el presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. “El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”. Por otro lado, “habiendo realizado las auditorías pertinentes”, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026, prometió.
“En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano”.
Más adelante, dijo, este presupuesto es el “primero de la historia argentina” en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas “para seguir recomponiendo la relación entre el Estado Nacional y las provincias”. Además, “insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal”, con régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. “Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.
El Presidente volvió a la idea de posicionar a Argentina entre los mejores países del mundo. Pero dijo que eso podría lograrse “si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento del tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante”. Y agregó: “Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”.
Otra vez: “Si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico para volver al sendero del déficit, el endeudamiento, la emisión y/o suba de impuestos, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron a nuestro país durante tantos años y que nos sumieron en la más abyecta pobreza”.
Y agregó: “Porque ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza, necesitamos más empleo. Si queremos que haya más empleo, necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. En lugar de esto, debemos generar las condiciones para que las empresas puedan prosperar y ganar dinero sin que vean amenazados sus derechos de propiedad”.
Ya para el cierre, Milei reconoció: “Sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.